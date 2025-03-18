Забудьте о серости: эксперты назвали 5 способов сделать дом уютнее весной

3:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С приходом весны многие чувствуют потребность обновить своё жилище. Подготовка патио к солнечным дням, тщательная уборка и открытие окон для свежего воздуха — это шаги к созданию уютной и светлой атмосферы. Весна также отличное время для обновления палитры декора, следуя новым тенденциям.

Фото: freepik.com by wuttichai1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жёлтый интерьер

Тренды дизайна весны 2025 года

Эксперты в области дизайна интерьеров греческого издания Bovary поделились своими любимыми трендами на весну 2025 года, которые помогут вдохнуть новую жизнь в ваш дом.

1. Изогнутая мебель

Замените прямые линии и острые углы на мягкие, плавные формы.

"Мебель становится настоящим произведением искусства, где органичные линии и скульптурные силуэты играют главную роль", — говорят Женевьева Уэбб и Эшли Матч из Feather Hill Interiors.

Диваны с изогнутыми формами, резные деревянные стулья и асимметричные журнальные столики добавляют интерьеру динамичности и уюта. Важно сохранить простоту и элегантность остальных элементов.

2. Весенний жёлтый

Жёлтый цвет ассоциируется с солнечным теплом, но важно подобрать правильный оттенок. Жёлтый цвет долго оставался в тени, уступая место более нейтральным или тёмным тонам. Этой весной популярны маслянисто-жёлтые и мягкие охристые оттенки, которые привносят свежий взгляд, сочетая ностальгию и современность.

Для начала можно использовать жёлтый в качестве акцента: стул, шторы или стена на кухне. Сочетайте его с древесными тонами, глубокими зелёными и текстурированными нейтральными цветами для создания гармоничного и изысканного интерьера.

3. Полированный никель

Полированный никель — это серебристый металл с тёплыми оттенками, который набирает популярность. Он используется не только для смесителей и ручек, но и для аксессуаров. Даже если у вас уже есть чёрные ручки, добавьте полированные никелированные детали для разнообразия.

4. Тёмное дерево

Домовладельцы отходят от светлых и средних тонов древесины в пользу насыщенных оттенков. Орех и красное дерево уверенно возвращаются в моду, считают дизайнеры.

Эти материалы придают интерьеру глубину и богатство, создавая ощущение естественности и вневременности. Они особенно хорошо сочетаются со светлыми элементами, такими как камень или мягкие обои. Даже небольшие детали, такие как деревянная консоль или зеркало в раме, могут внести этот акцент в пространство.

5. Гибкие открытые пространства

Весной хочется больше времени проводить на улице, но в климате с четырьмя сезонами создание долговечного открытого пространства требует усилий.

"Высококачественная, устойчивая к погодным условиям мебель превращает уличную зону в естественное продолжение дома", — говорит Виктория Армор, партнер Stil James.

Не требующие особого ухода обновления, такие как уличные коврики, кашпо и перезаряжаемые фонари, добавляют уюта без больших затрат.

Учитывайте эти тренды при обновлении своего пространства к весне, чтобы наслаждаться её преимуществами круглый год.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.



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