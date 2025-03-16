Как сделать ремонт без лишних затрат? Секреты, которые знают профессионалы

2:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Говорят, бюджетный ремонт — это миф, но профессионалы знают: если подходить к делу с умом, можно сократить траты без потери качества. Главное — не покупать самое дешёвое, а выбирать материалы, которые прослужат долго. Как это сделать? Разбираемся!

Фото: mos.ru by Мосжилинспекция, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Незаконная перепланировка

1. Напольное покрытие: стиль без переплат

Вместо дорогого паркета рассмотрите инженерную доску — она выглядит так же благородно, но стоит дешевле.

Для кухни и прихожей керамогранит под дерево — идеальный вариант. Он не боится влаги, устойчив к царапинам и служит десятилетиями.

Ламинат тоже подходит, но выбирайте 31-33 класс, от 8 мм толщиной, иначе через пару лет придётся менять покрытие.

Остатки коллекций в крупных магазинах часто продают со скидками до 50%. Это отличный способ сэкономить.

2. Стены: красиво и недорого

Если поверхность ровная, покраска обойдётся дешевле обоев. Выбирайте моющиеся составы, чтобы не перекрашивать стены каждый год.

Флизелиновые обои под покраску — бюджетное и универсальное решение. Их можно перекрашивать несколько раз, меняя интерьер без капитального ремонта.

Вместо декоративной штукатурки используйте гипсовую смесь. Нанесите её фактурным валиком, покрасьте — и получите аналогичный эффект, но за меньшие деньги.

3. Двери: баланс цены и качества

Дешёвые картонные двери не спасут от шума и быстро потеряют внешний вид.

Оптимальный вариант — двери из МДФ с покрытием экошпон. Они выглядят стильно и служат до 10 лет.

Хотите ещё дешевле? Купите простые деревянные двери и покрасьте их сами — это выйдет гораздо выгоднее, чем заводская отделка.

4. Как не переплатить?

Не спешите с покупками — сравнивайте цены в разных магазинах, ищите скидки и акции.

Остатки коллекций часто продаются по сниженной цене, а качество остаётся на высоте.

Не экономьте на ключевых вещах: качественные двери и краска прослужат дольше, чем самые дешёвые варианты, которые придётся менять уже через год.

Экономить на ремонте можно и нужно, но делайте это грамотно. Подход "самое дешёвое" приводит к дополнительным тратам, а вот умный выбор материалов — к стильному и долговечному интерьеру.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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