Как сделать ремонт без лишних затрат? Секреты, которые знают профессионалы

Говорят, бюджетный ремонт — это миф, но профессионалы знают: если подходить к делу с умом, можно сократить траты без потери качества. Главное — не покупать самое дешёвое, а выбирать материалы, которые прослужат долго. Как это сделать? Разбираемся!
Фото: mos.ru by Мосжилинспекция, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Незаконная перепланировка
1. Напольное покрытие: стиль без переплат
Вместо дорогого паркета рассмотрите инженерную доску — она выглядит так же благородно, но стоит дешевле.
Для кухни и прихожей керамогранит под дерево — идеальный вариант. Он не боится влаги, устойчив к царапинам и служит десятилетиями.
Ламинат тоже подходит, но выбирайте 31-33 класс, от 8 мм толщиной, иначе через пару лет придётся менять покрытие.
Остатки коллекций в крупных магазинах часто продают со скидками до 50%. Это отличный способ сэкономить.
2. Стены: красиво и недорого
Если поверхность ровная, покраска обойдётся дешевле обоев. Выбирайте моющиеся составы, чтобы не перекрашивать стены каждый год.
Флизелиновые обои под покраску — бюджетное и универсальное решение. Их можно перекрашивать несколько раз, меняя интерьер без капитального ремонта.
Вместо декоративной штукатурки используйте гипсовую смесь. Нанесите её фактурным валиком, покрасьте — и получите аналогичный эффект, но за меньшие деньги.
3. Двери: баланс цены и качества
Дешёвые картонные двери не спасут от шума и быстро потеряют внешний вид.
Оптимальный вариант — двери из МДФ с покрытием экошпон. Они выглядят стильно и служат до 10 лет.
Хотите ещё дешевле? Купите простые деревянные двери и покрасьте их сами — это выйдет гораздо выгоднее, чем заводская отделка.
4. Как не переплатить?
Не спешите с покупками — сравнивайте цены в разных магазинах, ищите скидки и акции.
Остатки коллекций часто продаются по сниженной цене, а качество остаётся на высоте.
Не экономьте на ключевых вещах: качественные двери и краска прослужат дольше, чем самые дешёвые варианты, которые придётся менять уже через год.
Экономить на ремонте можно и нужно, но делайте это грамотно. Подход "самое дешёвое" приводит к дополнительным тратам, а вот умный выбор материалов — к стильному и долговечному интерьеру.
Уточнения
Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.