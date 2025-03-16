Какой диван безнадёжно вышел из моды? Эти варианты уже неактуальны

Гостиная — сердце дома, но даже самый стильный интерьер теряет шарм, если в центре внимания стоит устаревший диван. Некоторые модели давно вышли из моды и только загромождают пространство. Какие диваны уже не актуальны и чем их заменить?

Фото: flickr.com by TijsB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гостиная

1. Рельефная кожа и пуговицы: роскошь, оставшаяся в прошлом

Когда-то диваны с каретной стяжкой, массивными подлокотниками и кожаной обивкой символизировали статус. Сегодня такие модели выглядят тяжеловесно. Современные тренды — лаконичные формы и гладкие ткани. Вместо кожаной рельефной обивки лучше выбрать экокожу или плотный текстиль без лишних деталей.

2. Громоздкие кресла-трансформеры

Реклайнеры с массивными подушками и сложными механизмами были популярны в 90-х и 2000-х, но теперь они смотрятся громоздко. Им на смену пришли секционные диваны с тонкими подлокотниками и скрытой трансформацией. Они обеспечивают тот же уровень комфорта, но при этом не перегружают пространство.

3. Диваны из микрофибры в бежево-коричневой гамме

Когда-то такие модели были фаворитами, но сегодня их тусклые оттенки и быстроизнашивающийся материал делают интерьер скучным. Современные альтернативы — лён, бархат, шерсть или велюр. Они выглядят благородно, создают уют и служат дольше.

4. Избыток декора и вычурные формы

Резные ножки, позолота, сложные узоры — всё это устарело. Сейчас в тренде минимализм и геометрические формы. Простые, монохромные модели легко вписываются в любой интерьер и создают ощущение лёгкости.

5. Однотипные гарнитуры из дивана и кресел

Раньше комплекты мебели в одном стиле считались эталоном уюта, но сейчас они создают эффект "выставочного зала". Дизайнеры советуют смешивать стили: например, к угловому дивану нейтрального цвета добавить акцентные кресла контрастного оттенка.

6. Кричащие узоры на обивке

Цветочные принты и яркие геометрические орнаменты на диване перегружают пространство. Альтернатива — однотонные модели в глубоких или пастельных оттенках. Если хочется разнообразия, лучше добавить яркости с помощью декоративных подушек или съёмных чехлов.

Какой диван выбрать?

Современные тренды — лаконичность, натуральные ткани, спокойные оттенки и функциональность. Обновляя диван, можно полностью преобразить гостиную и сделать интерьер стильным, актуальным и уютным.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.