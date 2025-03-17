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Скандинавский стиль без ценника из ИКЕА: как создать уют с минимальными затратами

2:39
Недвижимость

Скандинавский стиль давно завоевал популярность благодаря своей простоте, функциональности и светлой атмосфере. Воплотить его в своем доме можно без дорогой мебели и брендов. Достаточно следовать основным принципам и разумно подходить к деталям.

Прихожая в квартире
Фото: https://www.freepik.com
Прихожая в квартире

Основные принципы скандинавского стиля

  • Светлые стены: белый, серый, бежевый, пастельные оттенки. Главное — создать ощущение простора и легкости.
  • Минимум мебели, максимум функциональности: компактные, трансформируемые предметы, легкость в передвижении.
  • Натуральные материалы: дерево, лен, хлопок, шерсть. Можно использовать качественные заменители с естественными текстурами.
  • Текстиль для уюта: пледы, подушки, ковры с разными фактурами.
  • Многослойное освещение: сочетайте естественный свет, точечные светильники и мягкую подсветку.
  • Живые растения и акценты: зелень, терракотовые, синие, зеленые оттенки в декоре.

Как создать скандинавский интерьер без лишних затрат?

Необязательно белые стены

  • Добавьте пастельные или серые оттенки — они создадут спокойную базу и подчеркнут уют.

Используйте текстиль вместо лишнего декора

  • Замените лишние предметы вязаным пледом, шерстяным ковром, льняными шторами. Разные фактуры придают интерьеру объем.

Экономьте на мебели, но не на дизайне

  • Вместо массива дерева: качественные материалы с эффектом натурального дерева.
  • Функциональные решения: диван-кровать, журнальный столик с местом для хранения, складные стулья.

Свет — ключевой элемент

  • Используйте легкие шторы или тюль вместо тяжелых занавесок.
  • Создайте несколько сценариев освещения — настольные лампы, торшеры, подвесные светильники.

Декор с пользой

  • Минимум мелочей, максимум смысла: зеркало, картины, стильные светильники.
  • Живые растения — самый доступный способ добавить уюта и жизни.

Система хранения — залог порядка

  • Закрытые шкафы для редко используемых вещей.
  • Открытые полки и плетеные корзины — для повседневных предметов.

Вывод

Скандинавский стиль — это не про дорогие бренды, а про грамотный подход. Натуральные материалы, продуманный свет, уютный текстиль и минимализм создадут теплую атмосферу без лишних затрат. Главное — помнить про функциональность и осознанное потребление.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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