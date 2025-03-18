Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лондон при помощи ВСУ в Белгородской области пытается максимально испортить переговорный трек
Казнить или помиловать? Психолог рассказал, что делать, если партнёр вам изменил
ВС РФ меняют современную войну — операция Труба произвела фурор
Мистика или наука? Почему владельцы кошек реже болеют раком
Не просто пятна: что означает желтоватый налет на веках и почему его нельзя игнорировать
Ягодицы будут гореть: это упражнение преобразит ваши ноги — раскрываем секрет сумо
Вы сами губите свой урожай — три ошибки, из-за которых яблоки покрываются гнилью
Трамп уступает Украину России — уступки приведут к коллапсу
Миф о 8 стаканах воды в день: исследования меняют старые рекомендации

6 мест для хранения, которые есть в вашей квартире, но вы о них не догадывались

2:32
Недвижимость

В небольших квартирах вопрос хранения стоит особенно остро. Однако даже в типовом жилье можно найти нестандартные решения, которые помогут грамотно использовать пространство. Давайте рассмотрим шесть практичных идей, которые позволяют задействовать каждый уголок дома.

Кладовка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кладовка

Антресольные секции

  • Разделение верхних шкафов на два уровня помогает создать антресоли, где можно хранить редко используемые предметы, сезонную одежду или посуду. Такое решение позволяет поддерживать порядок и избежать захламленности, ведь все вещи надежно скрыты за фасадами.

Функциональный фартук на кухне

  • Глубина кухонной рабочей зоны может быть увеличена, чтобы встроить систему хранения в фартуке. Это позволяет разместить специи, крупы, кухонные принадлежности и другие мелочи так, чтобы они были под рукой, но не создавали беспорядка.

Шкаф-колонна

  • Вертикальные решения позволяют использовать стены максимально эффективно. Например, колонна вокруг холодильника может стать местом для хранения посуды, бытовой техники или декоративных элементов. Благодаря встроенной подсветке такой шкаф становится не только практичным, но и стильным элементом интерьера.

Хранение вокруг кровати

  • В спальне можно задействовать пространство вокруг кровати, создав встроенные шкафы, полки или ниши. Такое решение делает зону отдыха не только уютной, но и функциональной. Прикроватные тумбы можно спрятать в ниши, что поможет избежать загромождения комнаты.

Пространство вдоль окна

  • Продление столешницы на подоконник позволяет увеличить рабочую зону и создать дополнительные места для хранения. Выдвижные ящики под подоконником подойдут для канцелярии, документов и личных вещей, помогая использовать пространство с максимальной пользой.

Встроенный шкаф в ванной

  • Даже в небольшой ванной можно организовать незаметное, но вместительное хранение. Встроенный шкаф в нише с жалюзийными фасадами позволяет спрятать бытовую химию, полотенца и косметику, не загромождая пространство.

Заключение

Правильная организация хранения делает даже небольшие квартиры удобными и просторными. Используя вертикальное пространство, скрытые ниши и встроенные системы, можно создать уютный интерьер, в котором есть место для всего необходимого.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Красота и стиль
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать Аудио 
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Садоводство, цветоводство
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки Аудио 
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
Садоводство, цветоводство
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Как сохранить сияющую кожу после 60? Этот простой шаг удивит вас
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
Последние материалы
ВС РФ меняют современную войну — операция Труба произвела фурор
Запад бросает Украину: чем опасен уход военных невидимок из зоны спецоперации
Мистика или наука? Почему владельцы кошек реже болеют раком
Не просто пятна: что означает желтоватый налет на веках и почему его нельзя игнорировать
6 мест для хранения, которые есть в вашей квартире, но вы о них не догадывались
Ягодицы будут гореть: это упражнение преобразит ваши ноги — раскрываем секрет сумо
Вы сами губите свой урожай — три ошибки, из-за которых яблоки покрываются гнилью
Трамп уступает Украину России — уступки приведут к коллапсу
Миф о 8 стаканах воды в день: исследования меняют старые рекомендации
Премиальные опции в подержанном авто: подарок или билет в сервис
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.