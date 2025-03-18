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Зачем покупать новый ковер, если можно продлить жизнь старому? Лучшие методы ухода

3:05
Недвижимость

Ковер — это не просто украшение интерьера, но и источник уюта в доме. Однако без должного ухода даже самый дорогой и качественный ковер теряет свой внешний вид и быстро изнашивается. Как продлить срок его службы и избежать неприятных сюрпризов? Разбираем лучшие методы ухода за коврами, которые помогут сохранить их в идеальном состоянии.

Мужчина занимается профессиональной уборкой дома
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Мужчина занимается профессиональной уборкой дома

Регулярная чистка — залог долгой службы

  • Пылесосьте ковер не реже 1-2 раз в неделю. Это предотвратит скопление пыли и грязи в ворсе.
  • В местах с высокой проходимостью (коридоры, гостиные) уборку стоит проводить чаще.
  • Используйте мягкую насадку на пылесос, чтобы избежать повреждения ворса.

Как быстро удалить пятна и избежать разводов

Пятна — главные враги ковра. Чем быстрее вы их обработаете, тем выше шанс избавиться от загрязнения без последствий.

  • Не трите пятно: промокните его бумажным полотенцем или чистой тканью.
  • Домашний раствор: смешайте воду и уксус в пропорции 1:1 - это поможет справиться с большинством свежих пятен.
  • Глубокие пятна: лучше удалять специальными средствами для ковров или с помощью пароочистителя.

Глубокая чистка ковров: как делать правильно

Даже при регулярном пылесосе ковер нуждается в глубокой чистке.

  • Паровая обработка поможет избавиться от въевшихся загрязнений.
  • Перед применением средств тестируйте их на небольшом участке ковра.
  • После влажной чистки ковер необходимо тщательно высушить, чтобы избежать плесени и запаха сырости.

Как защитить ковер от вредителей и выцветания

  • Моль и клещи любят селиться в коврах. Используйте саше с лавандой или кедровые шарики, чтобы предотвратить появление вредителей.
  • Раз в несколько месяцев выносите ковер на свежий воздух и проветривайте помещение.
  • Избегайте прямых солнечных лучей, если не хотите, чтобы цвета ковра потускнели.

Что поможет продлить срок службы ковра

  • Ротация ковра: поворачивайте его на 180 градусов раз в полгода, чтобы избежать неравномерного износа.
  • Используйте подложку под ковер: это защитит его от протирания и добавит мягкости.
  • Ковровые дорожки в проходных местах помогут сохранить покрытие в чистоте.

Как правильно хранить ковер

Если вам нужно убрать ковер на сезон или более длительный срок, важно соблюдать несколько правил:

  • Перед хранением ковер необходимо тщательно очистить и высушить.
  • Сверните его ворсом внутрь и храните в прохладном, сухом месте.
  • Избегайте складок и перегибов, чтобы избежать деформации покрытия.

Регулярный уход за ковром не только сохраняет его внешний вид, но и продлевает срок службы. Соблюдайте простые правила чистки, защиты и хранения, и ваш ковер будет радовать вас годами.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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