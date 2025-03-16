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Как навести порядок, не подняв и пальца? Эти гаджеты сделают всё за вас

3:44
Недвижимость

Современные технологии стремительно меняют нашу повседневную жизнь, и уборка не стала исключением. В 2025 году появились устройства, которые помогают поддерживать чистоту в доме быстрее, удобнее и эффективнее. В этом обзоре рассмотрим самые инновационные решения для уборки, которые уже сейчас можно использовать в быту.

Моющий пылесос
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Моющий пылесос

Роботы-пылесосы с искусственным интеллектом

Роботизированные пылесосы давно стали частью умного дома, но в 2025 году они получили еще больше возможностей. Новые модели оснащены интеллектуальными системами навигации, способными анализировать планировку помещения, избегать препятствия и адаптировать уборку под разные поверхности.

Некоторые устройства совмещают функции сухой и влажной уборки, позволяя забыть о мытье полов вручную.

Популярные модели

  • iRobot Roomba j7+: распознает предметы, избегает провода и другие мелкие препятствия.
  • Roborock S7: одновременно пылесосит и моет полы, автоматически очищает контейнер от мусора.

Интеллектуальные моющие устройства

Современные гаджеты позволяют не только собирать пыль, но и осуществлять качественную влажную уборку. Некоторые модели подключаются к Wi-Fi, управляются через мобильное приложение, позволяют задавать расписание и настраивать режимы работы.

Благодаря ультразвуковым и паровым технологиям такие устройства эффективно удаляют загрязнения и дезинфицируют поверхности.

Популярные модели

  • Bissell CrossWave: совмещает пылесос и устройство для влажной уборки.
  • Tineco iFloor 3: беспроводной гаджет с функцией самоочистки.

Умные системы очистки воздуха

Чистота в доме — это не только отсутствие пыли, но и качественный воздух. Современные воздухоочистители оснащены датчиками загрязнения, автоматически регулирующими работу устройства. Они фильтруют пыль, аллергены, вирусы и даже могут интегрироваться с другими элементами умного дома.

Популярные модели

  • Dyson Pure Cool: очиститель воздуха с функцией вентилятора.
  • Honeywell HPA300: мощный очиститель с HEPA-фильтрами.

Приложения для планирования уборки

Теперь поддерживать порядок стало проще благодаря цифровым помощникам. Приложения помогают организовать уборку, составить график, отправлять напоминания и давать советы по уходу за домом.

Некоторые приложения позволяют удаленно управлять роботами-пылесосами, моющими устройствами и другими гаджетами.

Популярные приложения

  • Homey: универсальный инструмент для управления умным домом.
  • Tody: приложение для планирования уборки и распределения задач.

Экологически чистые гаджеты

С каждым годом технологии становятся более безопасными для окружающей среды. Современные устройства используют пар и ультразвук вместо агрессивных химических средств, а производители применяют переработанные материалы.

Популярные модели

  • Bissell SteamShot: паровой очиститель, работающий только на воде.
  • Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI: робот-пылесос с функцией паровой уборки.

Технологии 2025 года позволяют экономить время на уборке, делая процесс автоматизированным и удобным. Роботы-пылесосы, интеллектуальные моющие устройства, очистители воздуха и цифровые помощники — всё это помогает поддерживать чистоту с минимальными усилиями.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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