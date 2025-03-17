После ремонта в квартире больше пыли, чем мебели? Как избавиться от неё раз и навсегда

4:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт — это обновление и уют, но после него остаются горы мусора, строительная пыль и стойкие загрязнения. Простая влажная уборка тут не поможет, ведь частицы оседают повсюду, а краска, клей и цементные разводы требуют особого подхода. Как быстро привести дом в порядок?

Фото: https://www.freepik.com Химчистка мебели

Почему уборка после ремонта так сложна

Строительная пыль везде

Она оседает не только на полу и мебели, но и в вентиляции, розетках, текстиле. Без специальных фильтров её невозможно полностью удалить с первого раза.

Сложные пятна

Следы от краски, клея и монтажной пены требуют специальных средств. Использование неподходящих составов может повредить поверхности.

Вывоз мусора

Обрезки плитки, линолеума, гипсокартона нельзя просто выбросить в контейнер. Их необходимо утилизировать по правилам.

Нужна спецтехника

Обычные тряпки и бытовые пылесосы не справляются со строительной грязью. Понадобятся мощные приборы — пароочистители, промышленные пылесосы.

Чтобы не растянуть уборку на несколько дней, важно придерживаться четкого плана.

Как навести порядок после ремонта: пошаговый план

Подготовка к уборке

Закройте двери и вентиляцию в чистых комнатах, чтобы пыль не распространилась.

Перед уборкой слегка увлажните воздух, чтобы осевшие частицы не поднимались снова.

Выберите подходящие чистящие средства — аммиак не подходит для дерева, а абразивные порошки царапают стекло.

Удаление строительного мусора

Соберите крупные отходы: остатки гипсокартона, обрезки линолеума, упаковки.

Упакуйте их в прочные мешки.

Опасные материалы (осколки стекла, металлы) сложите отдельно.

Если мусора много, воспользуйтесь услугами вывоза.

Борьба со строительной пылью

Важно! Обычный пылесос не справится. Используйте строительный пылесос с фильтром тонкой очистки.

Протрите поверхности микрофибровыми салфетками — они удерживают пыль, а не размазывают её.

Проветрите комнаты, чтобы частицы быстрее осели.

Очистите вентиляцию и кондиционер, в них скапливается большая часть грязи.

Лайфхак: через пару дней стоит повторить уборку — часть пыли оседает повторно.

Чистка поверхностей

Краска: удалите растворителем, но сначала проверьте средство на незаметном участке.

удалите растворителем, но сначала проверьте средство на незаметном участке. Клей и монтажная пена: используйте спирт или уайт-спирит, аккуратно удаляйте шпателем.

используйте спирт или уайт-спирит, аккуратно удаляйте шпателем. Цементные разводы: протрите кафель уксусным раствором.

При работе с агрессивными веществами надевайте перчатки, респиратор и проветривайте помещение.

Избавление от запаха стройматериалов

Проветривание: открытые окна помогают быстрее избавиться от запахов.

открытые окна помогают быстрее избавиться от запахов. Сода, кофе или уголь: расставьте в емкостях — они впитывают неприятные ароматы.

расставьте в емкостях — они впитывают неприятные ароматы. Лимонный сок и уксус: обработайте поверхности для нейтрализации испарений.

Очистка окон и зеркал

Удалите основные загрязнения теплой водой с губкой.

Используйте специальное средство для стекол, чтобы не оставались разводы.

Для углов и труднодоступных мест подойдет зубная щетка.

Протрите сухой салфеткой из микрофибры для блеска.

Стоит ли доверять уборку профессионалам

Спецоборудование: промышленный пылесос, пароочиститель и профсредства справятся быстрее и качественнее.

промышленный пылесос, пароочиститель и профсредства справятся быстрее и качественнее. Экономия времени и сил: не придется неделями вымывать помещение.

не придется неделями вымывать помещение. Гарантия результата: не останется разводов, поврежденных поверхностей и пропущенных участков.

После ремонта важно не просто убрать мусор, а вернуть дому чистоту, избавиться от пыли и запахов. Самостоятельная уборка займет много времени и сил, а профессиональный клининг решит все проблемы быстро и качественно.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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