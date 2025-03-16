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Пылевые клещи, плесень и шерсть: как избавиться от домашних аллергенов, чтобы не чихать в собственной квартире

4:47
Недвижимость

Аллергены в доме могут серьезно ухудшать самочувствие, особенно у людей, склонных к аллергии и респираторным заболеваниям. Пыль, шерсть животных, пыльца, плесень — всё это способно вызывать неприятные симптомы, такие как чихание, зуд, насморк и даже приступы астмы. Однако правильный уход за домом помогает свести их воздействие к минимуму.

Уборка в квартире
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Уборка в квартире

Регулярная уборка против пыли

Пыль состоит из множества микрочастиц, включая пылевых клещей, плесневые споры и пыльцу. Чтобы минимизировать их концентрацию:

  • Протирайте поверхности влажной тканью или микрофиброй, чтобы не поднимать пыль в воздух.
  • Используйте пылесос с HEPA-фильтром, который задерживает до 99,97% мельчайших частиц.
  • Очищайте труднодоступные места: верх шкафов, вентиляционные решётки, пространство под мебелью.
  • Проводите влажную уборку не менее 2-3 раз в неделю, особенно если в доме есть ковры или домашние животные.

Борьба с пылевыми клещами

Эти микроскопические организмы обитают в постельном белье, подушках и мягкой мебели. Их продукты жизнедеятельности вызывают аллергические реакции.

  • Стирайте постельное бельё при температуре не ниже 60°C каждую неделю.
  • Используйте чехлы для матрасов и подушек, предотвращающие накопление пыли.
  • Замораживайте мягкие игрушки на 12 часов или регулярно стирайте их.
  • Контролируйте влажность в помещении (40-50%) — это неблагоприятные условия для клещей.

Предотвращение появления плесени

Плесень часто развивается в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная и кухня.

  • Установите вытяжку или вентилятор в ванной.
  • После использования душа протирайте влажные поверхности.
  • Применяйте антисептические растворы при первых признаках плесени.
  • Следите за состоянием труб, чтобы избежать протечек.

Уход за домашними животными

Шерсть и перхоть питомцев могут быть сильными аллергенами. Чтобы уменьшить их влияние:

  • Купайте животных 1-2 раза в месяц с гипоаллергенными средствами.
  • Вычёсывайте их на улице или на балконе.
  • Ограничьте доступ в спальню, особенно к постельному белью.
  • Используйте очистители воздуха с HEPA-фильтрами в помещениях, где часто бывают питомцы.

Минимизация накопителей пыли

Некоторые предметы в интерьере скапливают большое количество аллергенов.

  • Уберите тяжёлые шторы - лучше выбрать жалюзи или легко моющиеся занавески.
  • Замените пушистые ковры на покрытия с коротким ворсом или полностью откажитесь от них.
  • Храните книги и декоративные предметы в закрытых шкафах.

Если убрать ковёр невозможно, чистите его пароочистителем раз в полгода.

Защита от уличной пыльцы

Весной и летом пыльца растений легко проникает в дом через окна и одежду.

  • Держите окна закрытыми утром и в ветреные дни.
  • После прогулки снимайте верхнюю одежду у входа и стирайте её чаще.
  • Установите специальные пылезащитные сетки на окна.
  • Принимайте душ и мойте волосы, чтобы смыть частицы пыльцы.

Выбор безопасных чистящих средств

Некоторые бытовые химикаты содержат вещества, раздражающие слизистые оболочки и кожу.

  • Используйте эко-средства без отдушек и хлора.
  • Проветривайте помещение во время и после уборки.
  • Альтернативный вариант — натуральные средства: сода, уксус, лимонная кислота.

Профессиональная уборка

Даже при тщательной самостоятельной уборке некоторые зоны требуют глубокой очистки.

  • Клининговые компании используют пароочистители и промышленные пылесосы.
  • Специальные гипоаллергенные средства безопасны для детей и животных.
  • Профессиональная уборка 1-2 раза в месяц снижает уровень аллергенов на 70-80%.

Вывод

Свести к минимуму воздействие аллергенов в доме можно с помощью регулярной уборки, контроля влажности, правильного ухода за животными и выбора безопасных чистящих средств. Особое внимание стоит уделять постельному белью, мягкой мебели, коврам и вентиляции. Соблюдая эти меры, можно создать комфортное и безопасное пространство для всех членов семьи.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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