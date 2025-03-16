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Лимон творит чудеса: ваша микроволновка засверкает чистотой после этого метода

1:09
Недвижимость

Лимон — ваш секретный союзник в борьбе с грязью в микроволновке. Он не только эффективно удаляет пригоревшие остатки пищи, но и придает кухне приятный цитрусовый аромат.

Лимонное дерево
Фото: commons.wikimedia.org by Debra Roby, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лимонное дерево

При частом использовании микроволновая печь неизбежно загрязняется, особенно если не накрывать еду специальной крышкой.

Даже при аккуратном обращении капли и остатки пищи всё равно оседают на стенках. Чтобы очистить прибор без агрессивной химии, вам понадобится всего один лимон.

Возьмите подходящую ёмкость, налейте в неё чашку воды и добавьте нарезанный лимон. Для усиленного эффекта можно выжать немного сока.

Поставьте в микроволновку, включите на 5 минут и оставьте закрытой ещё на 15 минут. Образовавшийся пар размягчит засохшие пятна, и после этого их останется просто протереть тканью или бумажным полотенцем. Не забудьте обработать дверцу, кнопки и уплотнители.

Эту процедуру стоит повторять каждую неделю, а при сильных загрязнениях можно добавить каплю средства для мытья посуды.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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