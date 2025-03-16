Забудьте про дорогие средства: мука и ещё один ингредиент для борьбы с жиром на кухне

Кухня после готовки часто превращается в хаос, а жирные пятна — главная проблема. Если не убрать их сразу, они засыхают и становятся настоящим испытанием.
Обычная вода не поможет, ведь её молекулы не могут соединяться с молекулами жира. Производители предлагают массу химических средств, но многие из них агрессивны, о чем в рекламе предпочитают умалчивать.
Однако справиться с жиром можно с помощью простых домашних средств. Один из эффективных способов — использовать муку.
Если жир только что попал на поверхность, посыпьте его мукой, дайте впитаться, а затем просто уберите губкой. Главное — действовать быстро, пока пятно не застыло.
Ещё один надежный метод — средство для мытья посуды. Оно связывает молекулы жира, помогая легче удалить его с поверхности.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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