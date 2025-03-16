Этот один яркий акцент преобразит интерьер в стиле минимализма

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Минимализм в интерьере не означает полный отказ от цвета. Чтобы сохранить лаконичность пространства, начните с нейтральной базы: тёплые белые, приглушённые зелёные или мягкие коричневые оттенки создадут гармоничный фон.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

Добавьте небольшие узоры или текстуры, чтобы интерьер не выглядел плоским. Если хочется выразительности, сочетайте разные принты, но соблюдайте баланс: крупный узор рядом с мелким, но цветовая палитра должна оставаться цельной.

Один из эффектных приёмов — "цветовое погружение", когда стены, потолок и плинтусы окрашиваются в один оттенок, создавая уютный кокон.

Чтобы избежать перегруженности, достаточно добавить один контрастный акцент, например, яркую деталь мебели.

Чем насыщеннее цвет, тем легче должна быть мебель: простые формы, обтекаемые силуэты и свободное пространство позволят избежать визуального хаоса.

Минимализм — это не отказ от цвета, а его грамотное использование, создающее стильный и гармоничный интерьер.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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