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Этот один яркий акцент преобразит интерьер в стиле минимализма

1:07
Недвижимость

Минимализм в интерьере не означает полный отказ от цвета. Чтобы сохранить лаконичность пространства, начните с нейтральной базы: тёплые белые, приглушённые зелёные или мягкие коричневые оттенки создадут гармоничный фон.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Добавьте небольшие узоры или текстуры, чтобы интерьер не выглядел плоским. Если хочется выразительности, сочетайте разные принты, но соблюдайте баланс: крупный узор рядом с мелким, но цветовая палитра должна оставаться цельной.

Один из эффектных приёмов — "цветовое погружение", когда стены, потолок и плинтусы окрашиваются в один оттенок, создавая уютный кокон.

Чтобы избежать перегруженности, достаточно добавить один контрастный акцент, например, яркую деталь мебели.

Чем насыщеннее цвет, тем легче должна быть мебель: простые формы, обтекаемые силуэты и свободное пространство позволят избежать визуального хаоса.

Минимализм — это не отказ от цвета, а его грамотное использование, создающее стильный и гармоничный интерьер.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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