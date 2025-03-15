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Никогда не догадаетесь: названы 5 цветов дверей, которые взорвут тренды 2025 года

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Недвижимость

В 2025 году межкомнатные двери становятся ярким акцентом в интерьере.

Дверная ручка
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дверная ручка

Белые двери остаются классикой, а такие оттенки, как Benjamin Moore Cloud Cover или White Dove, создают чистый и универсальный фон.

Серые двери, например, Kendall Charcoal или Chelsea Gray, добавляют уюта и глубины, особенно на фоне светлых стен.

Чёрные оттенки, такие как Black Satin или Onyx, придают интерьеру элегантность и выразительность.

Синие цвета в тренде — мягкий Boothbay Gray или насыщенный Stiffkey Blue создают стильную атмосферу.

А шалфейно-зелёные двери, например, Saybrook Sage или Pigeon, привносят в пространство природную свежесть и гармонию.

Уточнения

Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающих проём. Дверь используется для входа и выхода из здания, помещения, или проём во внутреннее пространство чего-либо (самолёта, автомобиля, шкафа и т. п.).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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