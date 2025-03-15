Никогда не догадаетесь: названы 5 цветов дверей, которые взорвут тренды 2025 года

В 2025 году межкомнатные двери становятся ярким акцентом в интерьере.
Белые двери остаются классикой, а такие оттенки, как Benjamin Moore Cloud Cover или White Dove, создают чистый и универсальный фон.
Серые двери, например, Kendall Charcoal или Chelsea Gray, добавляют уюта и глубины, особенно на фоне светлых стен.
Чёрные оттенки, такие как Black Satin или Onyx, придают интерьеру элегантность и выразительность.
Синие цвета в тренде — мягкий Boothbay Gray или насыщенный Stiffkey Blue создают стильную атмосферу.
А шалфейно-зелёные двери, например, Saybrook Sage или Pigeon, привносят в пространство природную свежесть и гармонию.
Дверь — проём или створ (несколько створов), закрывающих проём. Дверь используется для входа и выхода из здания, помещения, или проём во внутреннее пространство чего-либо (самолёта, автомобиля, шкафа и т. п.).
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