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5 гениальных советов по уборке в ванной комнате: не начинайте, пока не узнаете

0:45
Недвижимость

Тщательная уборка ванной комнаты может быть простой, если использовать правильные методы.

Уборка в ванной комнате
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Уборка в ванной комнате

Чтобы очистить душевую лейку, закрепите на ней пакет с белым уксусом и оставьте на ночь — налёт исчезнет.

Чёрную плесень на силиконе уберёт отбеливатель: смочите в нём туалетную бумагу, приложите к пятну и оставьте до утра.

Для универсальной очистки смешайте уксус с моющим средством — это удалит грязь и предотвратит появление плесени.

Нержавеющую сталь легко почистить лимоном и содой, а избавиться от отпечатков пальцев поможет капля детского масла.

Эти простые способы помогут быстро привести ванную в порядок без лишних усилий.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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