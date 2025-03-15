5 гениальных советов по уборке в ванной комнате: не начинайте, пока не узнаете

Тщательная уборка ванной комнаты может быть простой, если использовать правильные методы.
Чтобы очистить душевую лейку, закрепите на ней пакет с белым уксусом и оставьте на ночь — налёт исчезнет.
Чёрную плесень на силиконе уберёт отбеливатель: смочите в нём туалетную бумагу, приложите к пятну и оставьте до утра.
Для универсальной очистки смешайте уксус с моющим средством — это удалит грязь и предотвратит появление плесени.
Нержавеющую сталь легко почистить лимоном и содой, а избавиться от отпечатков пальцев поможет капля детского масла.
Эти простые способы помогут быстро привести ванную в порядок без лишних усилий.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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