Пыль и пятна исчезнут навсегда: полируем мраморные подоконники этим простым средством

Полировка мраморных подоконников — важная процедура, позволяющая сохранить их естественную красоту и долговечность.
Со временем мрамор может потерять блеск из-за загрязнений, пятен и накопления пыли, но правильный уход поможет вернуть ему первоначальный вид.
Перед началом работы стоит определить тип мрамора, так как разные виды могут по-разному реагировать на чистящие средства. После этого необходимо провести тщательную очистку поверхности, удалив пыль и грязь с помощью пылесоса или мягкой ткани.
Для мытья подойдёт нейтральное моющее средство, но агрессивные химикаты, особенно кислоты, использовать не рекомендуется.
Для полировки можно применять простой, но эффективный метод с пищевой содой. Нужно смешать соду с водой до образования густой пасты, нанести её на подоконник и мягкими круговыми движениями отполировать поверхность. Через 10 минут смесь можно смыть тёплой водой.
Подоконник — элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой).
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