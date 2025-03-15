Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чудеса природы: лягушка, считавшаяся вымершей, вновь обрела дом
Съешьте это вместо яиц: нарастите мышечную массу и повысите тестостерон в разы
Отдыхать как короли — величественный замок в часе езды от Парижа
Спортзал после еды — заряд бодрости или билет в больницу
Спортивное питание: незаменимый помощник или напрасная трата денег
Паркуешься на улице? Теперь можно заряжать электромобиль прямо от фонаря
5 гениальных советов по уборке в ванной комнате: не начинайте, пока не узнаете
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Как приготовить суп с фрикадельками в мультиварке — просто, быстро и вкусно

Пыль и пятна исчезнут навсегда: полируем мраморные подоконники этим простым средством

1:05
Недвижимость

Полировка мраморных подоконников — важная процедура, позволяющая сохранить их естественную красоту и долговечность.

Подоконник (46947679661)
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimir from Chita, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Подоконник (46947679661)

Со временем мрамор может потерять блеск из-за загрязнений, пятен и накопления пыли, но правильный уход поможет вернуть ему первоначальный вид.

Перед началом работы стоит определить тип мрамора, так как разные виды могут по-разному реагировать на чистящие средства. После этого необходимо провести тщательную очистку поверхности, удалив пыль и грязь с помощью пылесоса или мягкой ткани.

Для мытья подойдёт нейтральное моющее средство, но агрессивные химикаты, особенно кислоты, использовать не рекомендуется.

Для полировки можно применять простой, но эффективный метод с пищевой содой. Нужно смешать соду с водой до образования густой пасты, нанести её на подоконник и мягкими круговыми движениями отполировать поверхность. Через 10 минут смесь можно смыть тёплой водой.

Уточнения

Подоконник — элемент окна, его горизонтальная внутренняя часть, которая укладывается на одном уровне с нижней частью рамы или непосредственно под ней (встык с рамой).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не выбрасывайте пузырьковую пленку – она поможет на даче и даже в ремонте
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте пузырьковую пленку – она поможет на даче и даже в ремонте Аудио 
А реакторы нужны как воздух! Украина планирует выкупить российское оборудование у Болгарии для поддержки энергетики
Экономика и бизнес
А реакторы нужны как воздух! Украина планирует выкупить российское оборудование у Болгарии для поддержки энергетики Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Последние материалы
Спортзал после еды — заряд бодрости или билет в больницу
Спортивное питание: незаменимый помощник или напрасная трата денег
Паркуешься на улице? Теперь можно заряжать электромобиль прямо от фонаря
5 гениальных советов по уборке в ванной комнате: не начинайте, пока не узнаете
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Как приготовить суп с фрикадельками в мультиварке — просто, быстро и вкусно
Эти цветы растут у вас в саду — а собака может из-за них пострадать
Хотите высыпаться? Избавьтесь от этих привычек перед сном
Волочкова объяснила, почему Николаеву нельзя называть мачехой Ариадны
Долгожданный запуск Crew-10: астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор смогут вернуться на Землю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.