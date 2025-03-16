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Живут как в отеле: зачем зумеры избавляются от кухонь и считают их пережитком прошлого

3:20
Недвижимость

Рынок недвижимости стремительно меняется: предпочтения покупателей зависят от их поколения. Иксы выбирают жильё на всю жизнь, миллениалы ценят мобильность, а зумеры вовсе готовы отказаться от кухонь. Почему так происходит и к чему это приведёт, рассказали эксперты из t-j.ru.

Подростки
Фото: https://www.freepik.com
Подростки

Как разные поколения выбирают жильё

Иксы (1965-1980)

  • Пережившие экономические потрясения и дефолты, они ценят стабильность. Для них квартира — это не просто место для жизни, а надёжный тыл, гарантия спокойного будущего. Они не склонны к частым переездам и привязываются к своему жилью.

Миллениалы (1981-1996)

  • Выросли в эпоху технологического прорыва и интернета. Для них важно сочетание комфорта и мобильности. Они легко меняют квартиры, предпочитают аренду или покупку жилья на 5-10 лет. Их привлекают небольшие студии, евродвушки и жилые комплексы с развитой инфраструктурой.

Зумеры (1997-2012)

  • Первое поколение, которое с детства живёт в цифровом мире. Они не привязаны к материальным вещам и не видят смысла в больших квартирах. Им важны технологии, удобство и минимализм. Многие предпочитают работать удалённо, а значит, могут жить в разных городах, не привязываясь к одному месту.

Почему кухни становятся меньше

Если для старшего поколения кухня — это центр дома, то для молодёжи она утрачивает былое значение. Сейчас кухни-гостиные заменяют традиционные обеденные зоны, а сервисы доставки еды делают готовку необязательной.

Зумеры могут вовсе отказаться от полноценной кухни в пользу удобного пространства для работы и отдыха. Это отражается на рынке недвижимости: застройщики предлагают всё больше компактных квартир с минималистичным дизайном.

Как кризисы влияют на отношение к недвижимости

  • Иксы: воспринимают жильё как самую надёжную инвестицию. Они не доверяют государству и предпочитают хранить деньги в недвижимости.
  • Миллениалы: более гибкие: они могут арендовать квартиру или даже продать своё жильё, если это удобно.
  • Зумеры: пока не активно участвуют в рынке недвижимости, но их предпочтения формируются. Они скорее выберут технологичный дом с удобными сервисами, чем просторную квартиру с большой кухней.

Как продают недвижимость разным поколениям

  • Иксы: доверяют личным встречам, рекомендациям друзей и проверенной информации. Им важны надёжность и репутация застройщика.
  • Миллениалы: изучают отзывы, анализируют инфраструктуру и экологичность жилого комплекса. Им важны удобство и качество жизни.
  • Зумеры: выбирают квартиры по коротким видеотурнам, не читают длинные описания и доверяют мнению блогеров и социальных сетей.

Рынок недвижимости стремительно меняется: миллениалы и зумеры диктуют новые тренды, а застройщикам приходится адаптироваться к их запросам.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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