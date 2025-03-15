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Гости из подвала: почему мокрицы считают вашу ванную курортом и как их выселить

3:04
Недвижимость

Заметили в ванной юрких мокриц, а через неделю их стало ещё больше? Эти мелкие существа любят сырые тёмные уголки и могут появиться даже в чистом доме. Разбираемся, почему мокрицы заводятся в квартире и как от них избавиться раз и навсегда.

Мокрица
Фото: flickr.com by Martin Cooper, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мокрица

Почему в квартире появляются мокрицы

Мокрицы — это не насекомые, а небольшие сухопутные ракообразные, близкие родственники крабов и омаров. В природе они живут в сырых местах: под камнями, в листве, у водоёмов. В квартиру они могут попасть:

  • С землёй на овощах или в горшках с комнатными растениями.
  • Из подвалов, чердаков, через трубы и вентиляцию.
  • От соседей, которые начали борьбу с ними.

Если условия окажутся благоприятными — много влаги и органики — мокрицы останутся и начнут размножаться.

Чем опасны мокрицы

Хотя мокрицы не кусаются, не портят мебель и продукты, они могут переносить бактерии, плесень и споры грибков. Это связано с их пищевыми привычками: мокрицы питаются разлагающейся органикой, остатками растений, фруктов и даже мхом.

Как избавиться от мокриц в ванной и квартире

Если мокрицы уже появились, их можно вывести несколькими способами. Лучший результат даст сочетание народных и химических средств.

Народные методы

  • Соль: рассыпьте в местах скопления. Она вытянет влагу и создаст неблагоприятные условия.
  • Борная кислота: 10 г растворить в 0,5 л воды, обработать пульверизатором укромные места.
  • Жгучий перец, чеснок, уксус: их запах и испарения отпугивают мокриц.
  • Ловушки: блюдце с подпорченной пищей и борной кислотой привлечёт мокриц, они уйдут и не вернутся.

Химические средства

  • Хлорсодержащие очистители ("Антиплесень", Shima Home, "Утенок"): уничтожают мокриц, бактерии и грибки.
  • Гель против насекомых: можно нанести в местах скопления.
  • Дезинсекция: в сложных случаях лучше обратиться к специалистам.

Как предотвратить появление мокриц

Чтобы мокрицы не вернулись, важно создать для них неблагоприятные условия:

  • Регулярно проветривать ванную и сушить влажные поверхности.
  • Проверять трубы на протечки и удалять конденсат.
  • Обрабатывать труднодоступные места бытовой химией раз в 2-3 месяца.
  • Заделать стыки, щели и проходы труб цементом или герметиком.
  • Установить мелкую сетку на вентиляционные отверстия.

Мокрицы не опасны, но их присутствие может говорить о проблемах с влажностью. Избавиться от них можно с помощью солей, кислот, хлорсодержащих средств и профилактических мер. Главное — поддерживать сухость и не давать им шанса закрепиться в вашем доме.

Уточнения

Мокри́цы (лат. Oniscidea) — подотряд ракообразных из отряда равноногих (Isopoda) раков.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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