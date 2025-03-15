Гости из подвала: почему мокрицы считают вашу ванную курортом и как их выселить

Заметили в ванной юрких мокриц, а через неделю их стало ещё больше? Эти мелкие существа любят сырые тёмные уголки и могут появиться даже в чистом доме. Разбираемся, почему мокрицы заводятся в квартире и как от них избавиться раз и навсегда.
Мокрицы — это не насекомые, а небольшие сухопутные ракообразные, близкие родственники крабов и омаров. В природе они живут в сырых местах: под камнями, в листве, у водоёмов. В квартиру они могут попасть:
Если условия окажутся благоприятными — много влаги и органики — мокрицы останутся и начнут размножаться.
Хотя мокрицы не кусаются, не портят мебель и продукты, они могут переносить бактерии, плесень и споры грибков. Это связано с их пищевыми привычками: мокрицы питаются разлагающейся органикой, остатками растений, фруктов и даже мхом.
Если мокрицы уже появились, их можно вывести несколькими способами. Лучший результат даст сочетание народных и химических средств.
Чтобы мокрицы не вернулись, важно создать для них неблагоприятные условия:
Мокрицы не опасны, но их присутствие может говорить о проблемах с влажностью. Избавиться от них можно с помощью солей, кислот, хлорсодержащих средств и профилактических мер. Главное — поддерживать сухость и не давать им шанса закрепиться в вашем доме.
Мокри́цы (лат. Oniscidea) — подотряд ракообразных из отряда равноногих (Isopoda) раков.
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