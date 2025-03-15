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Остров с призраками за цену квартиры? В Шотландии продаётся мистический Эйлин-Мор

2:43
Недвижимость

Живописный остров Эйлин-Мор, расположенный на западном побережье Шотландии, выставлен на продажу всего за 325 000 фунтов стерлингов. За эту сумму в Лондоне можно купить разве что небольшую квартиру, тогда как здесь покупатель получит целых 30 акров первозданной природы с потрясающими видами, зелёными холмами и тремя уединёнными пляжами.

Остров
Фото: flickr.com by LuxTonnerre, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Остров

Уединённый рай на берегу Лох-Санарт

Эйлин-Мор находится в живописном озере Лох-Санарт, в окружении дикой природы и кристально чистой воды. Добраться сюда можно только на лодке или по временному перешейку во время отлива. Несмотря на свою изолированность, остров расположен всего в семи минутах езды от деревни Стронтиан, где есть магазины, школа, кафе и другие удобства.

Интересно, что территория входит в зону особого научного интереса (SSSI) и заповедник Санарт (SAC), а значит, строительство здесь ограничено. Однако это делает остров идеальным местом для тех, кто ищет экологически чистую среду и уединённую жизнь вдали от городской суеты.

Природа и развлечения

Помимо великолепных видов, остров предлагает множество возможностей для активного отдыха. Поблизости расположены:

  • Национальный природный заповедник Ariundle Oakwood, известный своими пешими маршрутами.
  • Скалодромы и живописные тропы, идеальные для походов.
  • Легендарный Форт-Уильям — "столица активного отдыха Великобритании", всего в 15 милях.

Таинственная история острова

Эйлин-Мор известен не только своей природой, но и загадочным происшествием 1900 года. Три смотрителя маяка таинственно исчезли, оставив после себя открытую дверь, нетронутую еду на столе и пропавшие плащи. Несмотря на официальное расследование, их судьба так и осталась неизвестной, а остров окутан мистическими легендами.

Продажа острова: редкая возможность

Остров находится в частной собственности одной семьи на протяжении нескольких поколений, и теперь у потенциальных покупателей появилась возможность стать его новыми владельцами. Агентство Bell Ingram называет этот участок земли "уникальной возможностью для приключений и новых перспектив".

Заключение

Эйлин-Мор — это шанс приобрести кусочек дикой природы по цене квартиры в Лондоне. Уединение, нетронутая природа, потрясающие виды и захватывающая история делают этот остров настоящей находкой для любителей тишины, природы и загадочных легенд.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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