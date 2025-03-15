Устали от запахов и пыли? Вот как очистить матрас за 30 минут

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Матрас — это один из самых загрязнённых предметов в доме. Он накапливает пыль, грязь, микроскопических клещей и бактерии, которые могут вызывать аллергию и нарушать качество сна. Но для глубокой очистки совсем не обязательно использовать дорогие химические средства — обычная сода справится с этой задачей не хуже!

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моющее средство

Почему сода?

Пищевая сода обладает антибактериальными и дезодорирующими свойствами. Она проникает глубоко в ткань, устраняя загрязнения, впитывая влагу и нейтрализуя неприятные запахи, не повреждая материал матраса.

Инструкция по очистке матраса содой

Следуйте этим простым шагам, чтобы освежить матрас и избавиться от пылевых клещей:

Пропылесосьте матрас. Перед нанесением соды уберите пыль и мелкие частицы с поверхности с помощью пылесоса. Равномерно нанесите соду. Посыпьте поверхность матраса тонким слоем соды и оставьте на 30-60 минут. Втирайте соду в ткань. Используйте мягкую щётку, чтобы распределить соду и помочь ей проникнуть глубже. Удалите остатки. После завершения процесса снова пройдитесь пылесосом, чтобы собрать остатки соды вместе с впитанной грязью и запахами.

Дополнительные преимущества метода

Этот простой способ не только очищает матрас, но и продлевает его срок службы, устраняет неприятные запахи и создаёт здоровую атмосферу для сна. Для максимального эффекта повторяйте процедуру раз в месяц и регулярно проветривайте спальню.

Попробуйте этот метод, и ваш матрас будет чистым, свежим и безопасным

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.





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