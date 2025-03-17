Перекрасить стены — плёвое дело: британские эксперты рассказали, как создать ВАУ-интерьер, не боясь перемен

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2:13
Недвижимость

Осознание того, что яркие абажуры и узорчатые ткани являются вашими, не всегда приводит к созданию гармоничного интерьера. Важно уметь сочетать их так, чтобы пространство выглядело весёлым и гостеприимным.

Дофаминовый интерьер
Фото: PublicDomainPictures.net by Rani Ramli, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Дофаминовый интерьер

Вот пять ключевых советов по работе с цветом в вашем доме от экспертов британского Vogue:

  1. Не бойтесь проявлять индивидуальность. Интерьер креативного консультанта Макса Херда наполнен конфликтующими цветами и узорами, что делает его уникальным. Его мама могла считать его идеи безумными, но результат получился гармоничным и отражал личность Херда. Иллюстратор Фи Гриннинг также выбрала насыщенные, землистые тона для своего коттеджа в Дорсете, основываясь на своих личных предпочтениях.
  2. Попробуйте новое. Страх перед неудачей может сдерживать от экспериментов с цветом. Однако, как показывает пример производителя абажуров Рози де Руиг, перекрасить стены всегда можно. В коттедже Люка Эдварда Холла и Дункана Кэмпбелла пожар поводом для обновления цветовой палитры стал пожар, однако о результате они нисколько не жалеют, ведь он стал возможностью попробовать совершенно другие цвета в интерьере.
  3. Используйте предметы интерьера. Они могут быть менее затратными, чем шторы, и их легко перемещать. Галерист Тобиас Вернон доказал это, создав уютный интерьер с белыми стенами, используя оранжевый трафаретный принт, марокканский ковёр и перекрашенную кровать Habitat.
  4. Яркие цвета для небольших помещений. Туалеты, коридоры и подсобные комнаты — это идеальные места для смелых обоев и ярких цветов. Дизайнер интерьера Карлос Гарсия покрасил верхний коридор своего фермерского дома в бирюзовый цвет, чтобы создать радостные сюрпризы.
  5. Будьте терпеливы. Архитектору Джорджу Саумаресу-Смиту потребовалось более 10 лет, чтобы понять, какой цвет подходит его дому. Постепенно он добавил цветочные обои, ковры и кухню в ярких тонах.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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