Унитаз потёк через год? Раскрыт секрет недолговечности современных моделей

Многие сталкиваются с раздражающей проблемой подтекающего унитаза. Постоянный звук капающей воды не только неприятен, но и увеличивает коммунальные расходы.
Почему же даже новые унитазы начинают пропускать воду уже через год эксплуатации? Для понимания причины необходимо разобрать сливное устройство. Обычно проблема заключается в маленькой круглой прокладке, расположенной на запорном механизме. Она может быть белого или чёрного цвета.
Со временем эта прокладка изнашивается и теряет свою функциональность, что приводит к протечкам. В некоторых случаях приходится заменять все компоненты бачка, что не всегда удобно. Особенно если при покупке не обратить внимание на толщину новой прокладки.
Высокая цена не всегда гарантирует долговечность товара. Однако в данном случае важно учитывать толщину прокладки. При выборе унитаза стоит обратить внимание именно на этот параметр.
Некоторые пытаются сэкономить и покупают отдельные прокладки, но это не всегда эффективно. Новая прокладка может не соответствовать по размеру оригинальной.
Какой способ решения проблемы выбрать — решать вам. Теперь вы знаете, почему она возникает.
Интересно, что в старых советских унитазах такой проблемы не было. Вместо прокладки там использовалась большая резиновая груша-заглушка, которую было сложно вывести из строя.
Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
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