Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не просто прихоть: чего вам не хватает, если хочется сладкого
Пятилитровые бутылки на даче: как превратить мусор в удобные вещи
Секрет урожайных помидоров в теплице — какие сорта выбирают профессионалы
Кошки страдают, а люди довольны: вся правда об этой процедуре
Женщины в зоне риска: что скрывает белое вино?
100 миллионов просмотров в день: Катя Лель сказала всё, что думает о своих недоброжелателях
Новые правила парковки в Подмосковье: где и сколько придётся платить
Сочный шашлык как в ресторане: эти маринады используют профессиональные повара
Забудьте про утренние пробежки: вечерний спорт творит невозможное — сахар в крови тает на глазах

Эти ошибки удешевляют кухню — как избежать колхозного ремонта

2:45
Недвижимость

Кухня может выглядеть дорого, но одна неудачная деталь способна моментально удешевить весь интерьер. Какие ошибки чаще всего превращают стильный дизайн в "колхозный"? Разбираем самые спорные решения, которые стоит избегать.

Стильная кухня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

1. Пятнистая столешница — визуальный хаос

Пестрые, мраморные или гранитные столешницы с пятнистым рисунком смотрятся неряшливо и давно вышли из моды. Такой дизайн создаёт эффект визуального шума и делает интерьер устаревшим. Вместо этого выбирайте однотонные покрытия или текстуру натурального камня с минимальным узором.

2. Круглая мойка из нержавейки — неудобно и неактуально

Круглые мойки выглядят дешево и неудобны в использовании — их малый радиус не позволяет комфортно мыть посуду. Угловые мойки тоже не лучший вариант, так как они загромождают пространство и усложняют рабочий процесс. Оптимальное решение — прямоугольные или овальные модели, которые смотрятся стильно и современно.

3. Дешёвые алюминиевые планки на стыке фартука и столешницы

Алюминиевые профили на стыках — это устаревшее и бюджетное решение, которое сразу удешевляет кухню. Гораздо лучше использовать евро-запилы или клеевые соединения, которые создают аккуратный и дорогой вид.

4. Шкафы без ручек — мода, которая быстро надоедает

Казалось бы, современные кухни без ручек — тренд. Но на практике такие фасады быстро покрываются отпечатками пальцев, неудобны в использовании и со временем надоедают. Лучше выбрать лаконичные ручки-скобы или скрытые системы открывания — это удобнее и долговечнее.

5. Барная стойка с хромированной трубой — привет из 2000-х

Такой элемент моментально делает кухню дешёвой и устаревшей. Если хочется зонировать пространство, лучше выбрать эстетичный остров или минималистичную барную стойку без лишнего декора.

Как сделать кухню стильной?

  • Выбирайте лаконичные текстуры вместо пёстрых узоров.
  • Используйте встроенные или скрытые ручки, а не фасады без них.
  • Отдавайте предпочтение качественным материалам без дешёвых алюминиевых соединений.
  • Продумайте функциональность — комфортная мойка и удобные рабочие зоны важнее трендов.
  • Не перегружайте пространство лишним декором — минимализм всегда в моде.

Следуя этим советам, можно создать кухню, которая выглядит дорого и современно даже без больших вложений!

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лунный календарь и картофель: когда сажать, чтобы выросли клубни, а не одна ботва
Садоводство, цветоводство
Лунный календарь и картофель: когда сажать, чтобы выросли клубни, а не одна ботва Аудио 
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Авто
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Последние материалы
Не просто прихоть: чего вам не хватает, если хочется сладкого
Пятилитровые бутылки на даче: как превратить мусор в удобные вещи
Эти ошибки удешевляют кухню — как избежать колхозного ремонта
Секрет урожайных помидоров в теплице — какие сорта выбирают профессионалы
Кошки страдают, а люди довольны: вся правда об этой процедуре
Женщины в зоне риска: что скрывает белое вино?
100 миллионов просмотров в день: Катя Лель сказала всё, что думает о своих недоброжелателях
Новые правила парковки в Подмосковье: где и сколько придётся платить
Сочный шашлык как в ресторане: эти маринады используют профессиональные повара
Забудьте про утренние пробежки: вечерний спорт творит невозможное — сахар в крови тает на глазах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.