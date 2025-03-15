Эти ошибки удешевляют кухню — как избежать колхозного ремонта

2:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кухня может выглядеть дорого, но одна неудачная деталь способна моментально удешевить весь интерьер. Какие ошибки чаще всего превращают стильный дизайн в "колхозный"? Разбираем самые спорные решения, которые стоит избегать.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная кухня

1. Пятнистая столешница — визуальный хаос

Пестрые, мраморные или гранитные столешницы с пятнистым рисунком смотрятся неряшливо и давно вышли из моды. Такой дизайн создаёт эффект визуального шума и делает интерьер устаревшим. Вместо этого выбирайте однотонные покрытия или текстуру натурального камня с минимальным узором.

2. Круглая мойка из нержавейки — неудобно и неактуально

Круглые мойки выглядят дешево и неудобны в использовании — их малый радиус не позволяет комфортно мыть посуду. Угловые мойки тоже не лучший вариант, так как они загромождают пространство и усложняют рабочий процесс. Оптимальное решение — прямоугольные или овальные модели, которые смотрятся стильно и современно.

3. Дешёвые алюминиевые планки на стыке фартука и столешницы

Алюминиевые профили на стыках — это устаревшее и бюджетное решение, которое сразу удешевляет кухню. Гораздо лучше использовать евро-запилы или клеевые соединения, которые создают аккуратный и дорогой вид.

4. Шкафы без ручек — мода, которая быстро надоедает

Казалось бы, современные кухни без ручек — тренд. Но на практике такие фасады быстро покрываются отпечатками пальцев, неудобны в использовании и со временем надоедают. Лучше выбрать лаконичные ручки-скобы или скрытые системы открывания — это удобнее и долговечнее.

5. Барная стойка с хромированной трубой — привет из 2000-х

Такой элемент моментально делает кухню дешёвой и устаревшей. Если хочется зонировать пространство, лучше выбрать эстетичный остров или минималистичную барную стойку без лишнего декора.

Как сделать кухню стильной?

Выбирайте лаконичные текстуры вместо пёстрых узоров.

вместо пёстрых узоров. Используйте встроенные или скрытые ручки , а не фасады без них.

, а не фасады без них. Отдавайте предпочтение качественным материалам без дешёвых алюминиевых соединений.

без дешёвых алюминиевых соединений. Продумайте функциональность — комфортная мойка и удобные рабочие зоны важнее трендов.

— комфортная мойка и удобные рабочие зоны важнее трендов. Не перегружайте пространство лишним декором — минимализм всегда в моде.

Следуя этим советам, можно создать кухню, которая выглядит дорого и современно даже без больших вложений!

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.