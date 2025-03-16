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Не все люстры одинаковы: 2025 год принесет неожиданные тренды в освещение

2:02
Недвижимость

Люстра — не просто источник света, но и важный элемент интерьера, способный подчеркнуть стиль и атмосферу комнаты. В 2025 году на пике популярности будут люстры с природными мотивами, бионическими элементами и интересными дизайнерскими решениями. Что стоит знать, чтобы выбрать стильную люстру, которая станет настоящей изюминкой вашего дома?

Хрустальная люстра
Фото: commons.wikimedia. org by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хрустальная люстра

Тренд 2025 года: бионическое освещение

Бионическая люстра — это отражение природы в интерьере. Такие светильники часто имитируют формы растений, деревьев и цветов, создавая гармонию и ощущение близости к природе. Современные дизайнеры играют с биотехнологиями, создавая "живые" люстры. Например, некоторые модели включают стеклянные "лепестки", в которых обитают микроорганизмы, поглощающие углекислый газ и производящие кислород. Этот тренд позволяет не только красиво освещать пространство, но и заботиться о чистоте воздуха.

Минимализм с акцентами

Если вам по душе стиль минимализма, то люстра с геометрическими формами и легкими конструкциями будет идеальным выбором. В таких моделях форма играет второстепенную роль, но выразительность достигается за счет контрастных сочетаний материалов и оттенков. Например, латунь с никелем, матовый черный с золотыми акцентами или хром с бронзой — все эти комбинации добавляют глубины и современного звучания.

Креативный дизайн: игра с воображением

Некоторые дизайнеры любят удивлять своими креативными люстрами, которые играют с воображением. Эти модели часто имеют скрытый смысл или нестандартную форму. Например, люстра из фарфора, которая по задумке художника изображает сцену бьющейся посуды. Она создана так, чтобы передавать эффект замедленной съемки, как будто кадр застыл в момент удара.

Уточнения

Лю́стра (фр. lustre, от лат. lustro — «освещаю») — подвесной потолочный светильник для создания бестеневого, в отличие от точечного источника, освещения помещений. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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