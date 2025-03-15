Не ставьте холодильник в этих местах — испортите кухню

Холодильник — это не просто техника, а важный элемент планировки кухни. Но его неправильное размещение может превратить уютное пространство в тесный лабиринт. Как избежать ошибок и сделать кухню удобной?
Такое размещение блокирует естественный свет и создаёт ощущение загромождённости. Кухня становится темнее и визуально меньше. Оптимальное место — рядом с рабочей зоной, чтобы сократить шаги между мойкой, плитой и хранением продуктов.
"Монструозные" модели забирают не только место, но и стиль. Если кухня небольшая, лучше выбрать узкий холодильник или встроенный вариант в тон фасадов.
Горячий воздух от плиты снижает эффективность охлаждения, заставляя технику работать на износ. Это не только увеличивает расход электроэнергии, но и сокращает срок службы холодильника.
Правильное расположение холодильника — залог удобной и стильной кухни. Маленькие хитрости сделают пространство более функциональным и уютным!
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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