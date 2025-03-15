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Не ставьте холодильник в этих местах — испортите кухню

Недвижимость

Холодильник — это не просто техника, а важный элемент планировки кухни. Но его неправильное размещение может превратить уютное пространство в тесный лабиринт. Как избежать ошибок и сделать кухню удобной?

Мужчина завтракает
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Мужчина завтракает

Ошибка №1: Холодильник у окна

Такое размещение блокирует естественный свет и создаёт ощущение загромождённости. Кухня становится темнее и визуально меньше. Оптимальное место — рядом с рабочей зоной, чтобы сократить шаги между мойкой, плитой и хранением продуктов.

Ошибка №2: Огромный двухдверный холодильник в маленькой кухне

"Монструозные" модели забирают не только место, но и стиль. Если кухня небольшая, лучше выбрать узкий холодильник или встроенный вариант в тон фасадов.

Ошибка №3: Холодильник рядом с плитой

Горячий воздух от плиты снижает эффективность охлаждения, заставляя технику работать на износ. Это не только увеличивает расход электроэнергии, но и сокращает срок службы холодильника.

Как разместить холодильник правильно?

  1. Следуйте принципу "кухонного треугольника": холодильник, мойка, плита — в пределах 1,5 метра друг от друга.
  2. Если кухня крошечная (6 м²), выбирайте высокие модели до потолка — вертикальное хранение экономит пространство.
  3. Используйте верхние шкафы для хранения редко используемых вещей, освободив нижний ярус для повседневных предметов.
  4. Декорируйте холодильник: если он стоит у стены, оклейте фасад плёнкой "под дерево" или "бетон" — техника станет частью интерьера.

Полезные лайфхаки

  • Магнитная доска на дверце холодильника — не только для записок, но и для хранения ножей или специй.
  • Тележка для продуктов на колёсах поможет, если холодильник стоит далеко от рабочей зоны.
  • Стеклянные дверцы шкафов создают иллюзию простора и визуально увеличивают кухню.

Правильное расположение холодильника — залог удобной и стильной кухни. Маленькие хитрости сделают пространство более функциональным и уютным!

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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