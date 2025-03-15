Плавать в роскоши или утонуть в проблемах? Реальные риски дома у воды

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Недвижимость у водоема может стоить на 40-50% дороже аналогичного объекта, расположенного подальше от воды. Так, например, за участок в 15 соток с деревянным домом площадью 150 м² могут попросить 15 миллионов рублей, но тот же дом, если он будет стоять на берегу, может обойтись покупателю в 25 миллионов рублей. Это подтверждает риелтор Владимир Шмелев.

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Велосипед

Однако несмотря на высокую цену, дома у воды всегда в большом спросе. Специалисты говорят, что найти покупателей на такие объекты проще, чем на дома, не имеющие выхода к водоему. Особенно это касается квартир, окна которых выходят на набережную — такие квартиры тоже обычно стоят дороже на 20% минимум.

Риелторы подтверждают, что дома у водоемов могут стать хорошим активом. Их легче перепродать, и со временем такие объекты только увеличиваются в цене. Но вот стоимость недвижимости у воды и ипотечные ставки делают такие покупки доступными не для всех.

Не забудьте о рисках

Есть и важное предупреждение от эксперта Василия Важенина: покупка жилья у водоема может обернуться неприятностями из-за техногенных катастроф или природных бедствий, таких как паводки. Если вы всё же хотите стать владельцем такого объекта, стоит заранее оформить страховку, чтобы в случае бедствия хотя бы частично компенсировать возможные потери.

Важенин также советует тем, кто решит строить дом у воды, учитывать зону подтопления. Очень важно продумать, где разместить дом, а также выбрать правильный тип фундамента — например, свайный или утепленный плитный.

И будьте готовы к тому, что в домах на берегу, скорее всего, не получится сделать подвал или цоколь, а на участке может понадобиться установка дренажных систем или гидроизоляции.

Важные моменты при строительстве

"Вода в небольших реках может подниматься на 10 метров", — предупреждает Важенин.

Это значит, что владельцам таких участков возможно придется поднимать как сам дом, так и вход в него, чтобы избежать повреждений от паводков. Также для таких домов нужно продумать пути эвакуации на случай экстренной ситуации.

Но помните, не все участки возле водоемов подходят для строительства. В некоторых местах это просто невозможно, а в других есть ограничения на инженерные системы. Прежде чем начать строительство, обязательно ознакомьтесь с Водным кодексом РФ и градостроительным планом территории.

Охранные зоны и ограничения

Не забудьте, что вокруг водоемов могут быть охранные зоны, которые варьируются от 25 до 500 метров. На таких участках нельзя строить жилые дома, а вот беседки или детские площадки можно. Важно заранее разобраться в этих нюансах, чтобы избежать проблем с регистрацией недвижимости или даже сноса уже построенного объекта.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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