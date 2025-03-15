Заплати налог — получи обратно: простой способ вернуть деньги за жилье

После покупки жилья, будь то с ипотекой или без, у вас есть возможность вернуть часть потраченных средств через налоговый вычет. Это отличный способ сэкономить, но важно понимать, кто и как может им воспользоваться. Расскажем, как оформить имущественный налоговый вычет, а также какие документы понадобятся для этого.
Чтобы получить вычет, нужно соответствовать нескольким условиям:
Если вы уже получали вычет после 2014 года, но не исчерпали всю сумму, то имеете право на дальнейший возврат.
Налоговый вычет можно оформить по следующим категориям расходов:
Максимальная сумма налогового вычета зависит от стоимости недвижимости и потраченных на неё средств:
Как это работает: если ваша квартира стоит больше 2 млн рублей, вычет будет рассчитан только с 2 млн. Аналогично, за проценты по ипотеке — с суммы до 3 млн рублей.
Если вы соответствуете условиям, налоговый вычет станет вашим хорошим помощником в управлении финансовыми затратами на недвижимость.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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