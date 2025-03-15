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Заплати налог — получи обратно: простой способ вернуть деньги за жилье

2:18
Недвижимость

После покупки жилья, будь то с ипотекой или без, у вас есть возможность вернуть часть потраченных средств через налоговый вычет. Это отличный способ сэкономить, но важно понимать, кто и как может им воспользоваться. Расскажем, как оформить имущественный налоговый вычет, а также какие документы понадобятся для этого.

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

Кто имеет право на налоговый вычет

Чтобы получить вычет, нужно соответствовать нескольким условиям:

  • Вы официально трудоустроены и платите подоходный налог (НДФЛ).
  • Вы не оформляли налоговый вычет по жилью, купленному до 2014 года.

Если вы уже получали вычет после 2014 года, но не исчерпали всю сумму, то имеете право на дальнейший возврат.

Какие расходы можно учесть при вычете

Налоговый вычет можно оформить по следующим категориям расходов:

  • Покупка недвижимости: квартира, частный дом, комната, доля, участок с жилым домом или под строительство.
  • Строительство жилья.
  • Проценты по ипотечному кредиту.
  • Отделка и ремонт квартиры: если она куплена у застройщика без отделки.

Размер вычета

Максимальная сумма налогового вычета зависит от стоимости недвижимости и потраченных на неё средств:

  • Вы можете вернуть 13% от стоимости жилья и отделки, но не более 650 тысяч рублей.
  • Также можно вернуть 13% от суммы процентов по ипотеке, но в сумме не более 390 тысяч рублей (если ипотека на сумму до 3 млн рублей).

Как это работает: если ваша квартира стоит больше 2 млн рублей, вычет будет рассчитан только с 2 млн. Аналогично, за проценты по ипотеке — с суммы до 3 млн рублей.

Как оформить вычет

  • Соберите все необходимые документы, включая договор купли-продажи, платежные документы по ипотеке и ремонту.
  • Подайте заявление в налоговую инспекцию или через личный кабинет на сайте налоговой службы.
  • После проверки вы получите возмещение на ваш банковский счёт.

Если вы соответствуете условиям, налоговый вычет станет вашим хорошим помощником в управлении финансовыми затратами на недвижимость.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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