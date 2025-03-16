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Дизайнерские секреты: как выбрать плитку на кухонный фартук, чтобы не пожалеть

4:06
Недвижимость

Кухонный фартук — это не просто элемент интерьера, а функциональная деталь, защищающая стены от брызг воды, жира и пара. Чаще всего для его отделки выбирают плитку — она долговечна, удобна в уходе и предлагает огромный выбор расцветок и форматов. Но как не ошибиться с выбором?

A messy kitchen sink with assorted unwashed items in Lysekil Municipality, Sweden.
Фото: Self-photographed by W.carter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
A messy kitchen sink with assorted unwashed items in Lysekil Municipality, Sweden.

Почему именно плитка

Популярность этого материала легко объяснить:

  • Простота в уходе — загрязнения легко удаляются влажной губкой.
  • Долговечность — устойчива к перепадам температур и влажности.
  • Разнообразие дизайна — можно подобрать вариант под любой стиль.
  • Доступность — широкий ассортимент в разной ценовой категории.
  • Легкость замены — фартук можно обновить без капитального ремонта кухни.

Сегодня рынок предлагает множество видов плитки с разными характеристиками. Однако неизменно востребованной остается керамика — она представлена в различных фактурах, размерах и цветах, отличается гигиеничностью и долговечностью.

Варианты оформления кухонного фартука

Фартук — это центральный элемент рабочей зоны, и правильно подобранный материал поможет создать стильный и практичный интерьер. Качественная плитка должна легко отмываться от жира и грязи, не теряя своего первоначального вида.

Цвет и фактура

  • Светлая плитка — создает ощущение чистоты, особенно удачно смотрится вариант "кабанчик" в белом цвете.
  • Коричнево-бежевые оттенки — актуальный тренд, практичен в уборке.
  • Имитация камня — скрывает загрязнения, выглядит дорого и стильно.
  • Яркие акценты, орнаменты, панно — придают индивидуальность, но требуют продуманного сочетания с гарнитуром.

Важно выбрать качественную затирку — например, эпоксидную. Она не желтеет со временем, устойчива к влаге и жиру, обладает противогрибковыми свойствами.

Форматы и виды плитки

Плитка для фартука бывает разной формы и стиля. Рассмотрим наиболее популярные:

  • Квадратная плитка — универсальный вариант. Простота укладки. Бывает пористой и глазурованной. Подходит для всех стилей.
  • Прямоугольная плитка ("кабанчик"). Имитация кирпичной кладки. Глянцевая поверхность. Один из самых востребованных форматов.
  • Ромбовидная плитка. Отлично смотрится в классических и деревенских интерьерах. Может быть матовой, глазурованной, с позолотой или рельефным узором. Светлые оттенки зрительно увеличивают пространство.
  • Мозаика. Миниатюрные элементы, наклеенные на сетку. Бывает керамической, стеклянной, металлической, каменной.
  • Минимальное количество швов — дольше сохраняет аккуратный вид.

Размеры и монтаж

Размер плитки имеет значение. Для маленькой кухни лучше использовать мелкие форматы, а для просторных помещений — крупные фрагменты. Это поможет создать гармоничный дизайн.

Советы по установке:

  • Высота фартука стандартно составляет 50-60 см, но в зоне плиты его можно сделать выше.
  • Оптимально, если плитка сверху и снизу заходит под кухонный гарнитур — это придает завершенный вид.
  • Классический формат 20х20 см и плитка "кабанчик" (самый популярный размер — 7,5х15 см) отлично вписываются в большинство интерьеров.
  • Для упрощения монтажа можно выбрать плитку с отверстиями под "кабанчик" — она удобнее в укладке.

Итог

Выбор плитки для фартука — это важный этап в оформлении кухни. Определите стиль, подберите подходящий цвет и фактуру, выберите удобный формат. А самое главное — учитывайте практичность материала, чтобы он радовал вас долгие годы.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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