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Маленькая кухня? Барная стойка поможет сэкономить пространство

2:32
Недвижимость

Современные кухни все чаще дополняются таким функциональным элементом, как барная стойка. Это не просто дань моде, а удобное решение для экономии пространства и организации уютной зоны для перекусов или дружеских встреч.

Кафе
Фото: unsplash.com by Drew Coffman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кафе

Но действительно ли она необходима? Как выбрать подходящий вариант и на что обратить внимание? Давайте разберемся.

Барная стойка: стиль и функциональность

Барная стойка — это удлиненная столешница, которая может быть частью кухонного гарнитура или отдельным элементом интерьера. Её основное предназначение — создать удобное место для перекусов и напитков. В просторных кухнях стойка может использоваться как зона хранения для посуды и аксессуаров, а в небольших квартирах — заменить полноценный обеденный стол.

Виды барных стоек по конструкции

Чтобы барная стойка гармонично вписалась в интерьер и соответствовала вашим потребностям, важно выбрать её тип:

  • Классическая — отдельная конструкция, которая не привязана к гарнитуру. Идеальна для больших помещений, так как занимает достаточно места.
  • Совмещённая с гарнитуром — продолжение рабочей поверхности, которое может быть стационарным или выдвижным.
  • Отличное решение для компактных кухонь.
  • Приставная — опирается на стену или гарнитур с одной стороны и стоит на опоре с другой. Может располагаться вдоль стены или перпендикулярно ей.
  • Трансформер — складная конструкция, которая при необходимости превращается в полноценный обеденный стол и так же легко убирается.

Как выбрать барную стойку для небольшой кухни

Для маленьких помещений особенно важна экономия пространства. В этом случае подойдут:

  • Узкие модели, которые не загромождают помещение.
  • Конструкции с местом для хранения — под столешницей можно спрятать стулья или кухонные принадлежности.
  • Приставные или совмещённые модели, которые не требуют дополнительного места.

Если же кухня узкая, стандартный стол может мешать свободному передвижению. Барная стойка, установленная вдоль стены, поможет избежать этой проблемы.

Итог

Барная стойка — это не просто элемент декора, а функциональная деталь кухни, которая делает пространство удобнее и стильнее. Независимо от размера помещения, можно подобрать подходящую модель, которая будет радовать своей практичностью.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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