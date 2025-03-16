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Оформление окон без лишних затрат: топ карнизов для любого интерьера

3:53
Недвижимость

Хотите, чтобы шторы не просто висели, а становились стильным элементом интерьера? Карниз — не просто крепление, а важная деталь декора. Он состоит из направляющих, кронштейнов, подвесов (кольца, крючки) и декоративных элементов. Разнообразие конструкций позволяет подобрать идеальный вариант для любого интерьера.

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Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Life Balance отель Rosa Springs

Штанговые карнизы — прочность и классика

Этот вариант считается одним из самых надёжных. Штанговые карнизы подходят для массивных штор и одновременно выполняют декоративную функцию. Если портьеры особенно тяжёлые, конструкцию усиливают дополнительным кронштейном. На штангу длиной до 1,5 м достаточно двух креплений, а с увеличением длины каждые 1 м добавляют по кронштейну. Так, для штанги 2,5 м потребуется уже три крепления.

Струнные — лёгкость и современный стиль

Если в интерьере преобладают современные направления (минимализм, хай-тек, модерн), струнные карнизы идеально впишутся в обстановку. Конструкция состоит из 2-3 кронштейнов и механизма натяжения струн. Такие модели крепятся к потолку, стенам или в оконном проёме. Варианты с одной, двумя и тремя струнами позволяют создавать сложные композиции.

Дизайн струнных карнизов прост, но элегантен. Цвета — серебро, золото, бронза, а покрытие может быть стальным, латунным, хромированным или медным. Материал кронштейнов варьируется от металла до дерева и пластика.

Профильные — универсальное решение

Этот тип карнизов представляет собой металлические или пластиковые профили с 1-3 канавками, в которых двигаются бегунки. Благодаря скрытым роликам, такие карнизы выглядят лаконично. Ограничители на краях не дают бегункам выпадать.

Существуют зависимые и независимые системы. В первых направляющие соединены в единую конструкцию с расстоянием между ними 3-5 см. Однако близкое расположение может приводить к зацеплению соседних штор. Зависимые конструкции бывают только прямыми, поэтому не подходят для эркеров и арочных проёмов. А вот независимые системы позволяют создавать сложные формы.

Шинные — гибкость и удобство

Эти карнизы — настоящие конструкторы! Они представляют собой двух- или трёхрядную планку с желобками для крючков. Благодаря модульной системе, длину шины можно менять самостоятельно. С помощью поворотных соединителей удаётся элегантно оформить углы, эркеры и нестандартные помещения. Дополнительный плюс — механические и электронные системы раздвижения.

Багетные карнизы — стильная маскировка

Хотите скрыть крепления штор? Багетный карниз — то, что нужно. Декоративная планка маскирует место фиксации занавесок, придавая окну завершённый вид. В некоторых моделях предусмотрена подсветка, что делает интерьер особенно уютным. Такие карнизы отлично подходят не только для окон, но и для дверных проёмов, ниш и других архитектурных элементов.

Витражные карнизы — миниатюрное изящество

Эта конструкция представляет собой тонкую планку, продетую в отверстия в шторах. Крепление осуществляется на самоклеящиеся крюки, шурупы или небольшие кронштейны. Чаще всего витражные карнизы используют для занавесок в стиле "Песочные часы" и "Кафе". Они идеально дополняют интерьеры в стиле прованс, кантри и шебби-шик.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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