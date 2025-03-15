Как убрать запах из микроволновки? Простые и эффективные методы

3:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Микроволновая печь — незаменимый помощник на кухне, но со временем в ней скапливаются запахи еды, которые не так просто убрать. Особенно неприятный "аромат" оставляют рыба, курица, жирные блюда, а также подгоревшая пища. Какие средства помогут избавиться от запаха и предотвратить его появление в будущем?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain микроволновка

Почему в микроволновке появляется неприятный запах?

Остатки пищи и жира на стенках.

Приготовление продуктов с сильным ароматом.

Плохая вентиляция.

Подгоревшая еда.

Чтобы избежать стойких запахов, достаточно протирать внутреннюю камеру влажной губкой после каждого использования. Если неприятный аромат уже появился, помогут проверенные способы.

1. Уксус — мощное средство от стойких запахов

Разведите уксус с водой 1:1, смочите губку и тщательно протрите стенки микроволновки.

Дополнительный способ:

Поставьте чашку с уксусным раствором внутрь.

Включите на полную мощность на 7-8 минут.

После кипения оставьте печь закрытой на 15 минут, затем протрите насухо.

Важно! Во время процедуры держите окно открытым, чтобы запах уксуса быстрее выветрился.

2. Кофе — впитает неприятные ароматы

Заварите слабый кофе (без сахара), протрите им стенки микроволновки.

Насыпьте молотый кофе на тарелку и оставьте в печи на несколько часов.

Разложите несколько баночек с кофе внутри микроволновки на пару дней.

3. Лимон — натуральный освежитель воздуха

Разведите лимонную кислоту или сок лимона с водой в равных пропорциях, смочите губку и протрите камеру.

Разрежьте лимон, положите в ёмкость с водой, нагрейте в микроволновке 7-10 минут.

"Пожарьте" лимонные дольки на тарелке на полной мощности 4-5 минут (следите, чтобы не загорелись).

4. Сода — простое решение для устранения запахов

Растворите 3 ч. л. соды в ¼ стакана воды.

Протрите смесью стенки печи, оставьте до высыхания.

Через час промойте водой, высушите.

5. Соль — эффективный поглотитель запахов

Просто насыпьте соль на тарелку и оставьте в микроволновке на ночь. К утру неприятные запахи исчезнут.

6. Активированный уголь — мощный абсорбент

Измельчите 9-10 таблеток угля, насыпьте на тарелку.

Оставьте на ночь — уголь впитает неприятные ароматы.

Как предотвратить появление запахов?

После каждого использования держите дверцу открытой, чтобы микроволновка проветривалась.

Используйте крышку при разогреве еды, чтобы жир не разбрызгивался.

Раз в неделю мойте печь, используя один из перечисленных способов.

Соблюдая эти нехитрые правила, можно навсегда забыть о неприятных запахах в микроволновке!

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.



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