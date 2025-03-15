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Как убрать запах из микроволновки? Простые и эффективные методы

3:10
Недвижимость

Микроволновая печь — незаменимый помощник на кухне, но со временем в ней скапливаются запахи еды, которые не так просто убрать. Особенно неприятный "аромат" оставляют рыба, курица, жирные блюда, а также подгоревшая пища. Какие средства помогут избавиться от запаха и предотвратить его появление в будущем?

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

Почему в микроволновке появляется неприятный запах?

  • Остатки пищи и жира на стенках.
  • Приготовление продуктов с сильным ароматом.
  • Плохая вентиляция.
  • Подгоревшая еда.

Чтобы избежать стойких запахов, достаточно протирать внутреннюю камеру влажной губкой после каждого использования. Если неприятный аромат уже появился, помогут проверенные способы.

1. Уксус — мощное средство от стойких запахов

Разведите уксус с водой 1:1, смочите губку и тщательно протрите стенки микроволновки.

Дополнительный способ:

  • Поставьте чашку с уксусным раствором внутрь.
  • Включите на полную мощность на 7-8 минут.
  • После кипения оставьте печь закрытой на 15 минут, затем протрите насухо.

Важно! Во время процедуры держите окно открытым, чтобы запах уксуса быстрее выветрился.

2. Кофе — впитает неприятные ароматы

  • Заварите слабый кофе (без сахара), протрите им стенки микроволновки.
  • Насыпьте молотый кофе на тарелку и оставьте в печи на несколько часов.
  • Разложите несколько баночек с кофе внутри микроволновки на пару дней.

3. Лимон — натуральный освежитель воздуха

  • Разведите лимонную кислоту или сок лимона с водой в равных пропорциях, смочите губку и протрите камеру.
  • Разрежьте лимон, положите в ёмкость с водой, нагрейте в микроволновке 7-10 минут.
  • "Пожарьте" лимонные дольки на тарелке на полной мощности 4-5 минут (следите, чтобы не загорелись).

4. Сода — простое решение для устранения запахов

  • Растворите 3 ч. л. соды в &frac14 стакана воды.
  • Протрите смесью стенки печи, оставьте до высыхания.
  • Через час промойте водой, высушите.

5. Соль — эффективный поглотитель запахов

Просто насыпьте соль на тарелку и оставьте в микроволновке на ночь. К утру неприятные запахи исчезнут.

6. Активированный уголь — мощный абсорбент

  • Измельчите 9-10 таблеток угля, насыпьте на тарелку.
  • Оставьте на ночь — уголь впитает неприятные ароматы.

Как предотвратить появление запахов?

  • После каждого использования держите дверцу открытой, чтобы микроволновка проветривалась.
  • Используйте крышку при разогреве еды, чтобы жир не разбрызгивался.
  • Раз в неделю мойте печь, используя один из перечисленных способов.

Соблюдая эти нехитрые правила, можно навсегда забыть о неприятных запахах в микроволновке!

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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