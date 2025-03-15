Как убрать запах из микроволновки? Простые и эффективные методы

Микроволновая печь — незаменимый помощник на кухне, но со временем в ней скапливаются запахи еды, которые не так просто убрать. Особенно неприятный "аромат" оставляют рыба, курица, жирные блюда, а также подгоревшая пища. Какие средства помогут избавиться от запаха и предотвратить его появление в будущем?
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка
Почему в микроволновке появляется неприятный запах?
Остатки пищи и жира на стенках.
Приготовление продуктов с сильным ароматом.
Плохая вентиляция.
Подгоревшая еда.
Чтобы избежать стойких запахов, достаточно протирать внутреннюю камеру влажной губкой после каждого использования. Если неприятный аромат уже появился, помогут проверенные способы.
1. Уксус — мощное средство от стойких запахов
Разведите уксус с водой 1:1, смочите губку и тщательно протрите стенки микроволновки.
Дополнительный способ:
Поставьте чашку с уксусным раствором внутрь.
Включите на полную мощность на 7-8 минут.
После кипения оставьте печь закрытой на 15 минут, затем протрите насухо.
Важно! Во время процедуры держите окно открытым, чтобы запах уксуса быстрее выветрился.
2. Кофе — впитает неприятные ароматы
Заварите слабый кофе (без сахара), протрите им стенки микроволновки.
Насыпьте молотый кофе на тарелку и оставьте в печи на несколько часов.
Разложите несколько баночек с кофе внутри микроволновки на пару дней.
3. Лимон — натуральный освежитель воздуха
Разведите лимонную кислоту или сок лимона с водой в равных пропорциях, смочите губку и протрите камеру.
Разрежьте лимон, положите в ёмкость с водой, нагрейте в микроволновке 7-10 минут.
"Пожарьте" лимонные дольки на тарелке на полной мощности 4-5 минут (следите, чтобы не загорелись).
4. Сода — простое решение для устранения запахов
Растворите 3 ч. л. соды в ¼ стакана воды.
Протрите смесью стенки печи, оставьте до высыхания.
Через час промойте водой, высушите.
5. Соль — эффективный поглотитель запахов
Просто насыпьте соль на тарелку и оставьте в микроволновке на ночь. К утру неприятные запахи исчезнут.
6. Активированный уголь — мощный абсорбент
Измельчите 9-10 таблеток угля, насыпьте на тарелку.
Оставьте на ночь — уголь впитает неприятные ароматы.
Как предотвратить появление запахов?
После каждого использования держите дверцу открытой, чтобы микроволновка проветривалась.
Используйте крышку при разогреве еды, чтобы жир не разбрызгивался.
Раз в неделю мойте печь, используя один из перечисленных способов.
Соблюдая эти нехитрые правила, можно навсегда забыть о неприятных запахах в микроволновке!
Уточнения
Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.