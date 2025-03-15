Никогда не стирайте эти вещи вместе с кондиционером для белья

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кондиционер для белья делает ткань мягче, облегчает глажку и придаёт приятный аромат, но подходит не для всех вещей.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Dejan Krsmanovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ стирка

Например, полотенца теряют способность впитывать влагу, а функциональная спортивная одежда — дышащие свойства.

Лучше всего кондиционер подходит для хлопка, бамбукового волокна, льна, вискозы и лиоцелла, а также для джинсов и рабочей одежды.

С постельным бельём важно не переборщить, так как оно тоже должно хорошо впитывать влагу. Для деликатных тканей, кружева и синтетики кондиционер делает вещи приятнее на ощупь и снимает статическое электричество.

Используйте его умеренно — на 4,5 кг белья достаточно 36 мл, а для полотенец и постельного белья — ещё меньше.

Вместо кондиционера можно попробовать уксус — он смягчает ткань и удаляет остатки моющих средств. Соблюдайте инструкции на упаковке, чтобы продлить срок службы одежды и сохранить её свойства.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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