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Забудьте о трубочисте: вот как правильно почистить дымоход своими руками

1:05
Недвижимость

Чистка дымохода своими руками — экономичный вариант по сравнению с услугами профессионального трубочиста.

Чистка дымохода
Фото: commons.wikimedia. org by Konrad Lackerbeck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чистка дымохода

В магазинах можно найти комплекты с щётками и стержнями или трубочистные наборы с верёвкой и "солнцем".

Выбирайте инструмент в зависимости от метода чистки: сверху, через дверцу на чердаке или снизу, если дымоход ниже 6 метров.

Перед механической очисткой полезно использовать химический удалитель сажи — например чистящее полено. Это облегчит процесс удаления нагара. Между обработкой и чисткой должен пройти минимум день, чтобы дымоход остыл.

Сам процесс чистки включает закрепление печной плиты, чтобы предотвратить рассыпание сажи, аккуратную работу щёткой без резких движений и удаление осадков в нижней части дымохода.

После уборки важно проверить тягу, разогрев дымоход. Чистить его лучше после отопительного сезона, используя защитные средства — маску, респиратор и перчатки.

Уточнения

Дымова́я труба́ (дымоход) — инженерная система жизнеобеспечения зданий и сооружений, предназначенная для отведения продуктов сгорания от работающих теплогенерирующих аппаратов (паровых и водогрейных котлов, печей) в атмосферу, посредством естественного или принудительного побуждения тяги, на безопасную высоту (удалённость) для людей и зданий.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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