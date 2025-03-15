Пятна и жир исчезнут без усилий: лучшие лайфхаки для чистки духовки

2:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Духовка — незаменимый помощник на кухне, но её очистка может стать настоящей проблемой. Пригоревший жир, нагар, неприятные запахи — с этими последствиями регулярного использования сталкивается каждая хозяйка. Чем отмыть духовой шкаф, если химические средства не всегда безопасны, а упущенные загрязнения уже основательно въелись?

Фото: freepik is licensed under Public Domain Духовка

1. Очистка стекла духовки: как сделать его идеально чистым?

Стекло на дверце духовки покрывается жиром не меньше, чем стенки. Чтобы оно оставалось прозрачным:

Протирайте его влажной тряпкой после каждого использования.

Раз в месяц обрабатывайте антижиром или содовой пастой.

Как использовать соду для очистки стекла?

Намочите стекло губкой. Обильно посыпьте содой и потрите. Оставьте соду на 1 час — за это время загрязнения разрушатся. Промойте чистой водой, затем протрите средством для стёкол.

2. Как избавиться от застарелого жира?

Если жир застыл и превратился в твёрдый слой нагара, обычной губкой не обойтись.

Что поможет?

Нашатырный спирт — нанесите на тряпку, обработайте загрязнения, оставьте на 30 минут, затем промойте.

— нанесите на тряпку, обработайте загрязнения, оставьте на 30 минут, затем промойте. Горячий пар — нагрейте духовку до 200°C, дайте остыть, затем очистите специальным средством.

— нагрейте духовку до 200°C, дайте остыть, затем очистите специальным средством. Хозяйственное мыло — растворите его в воде, нагрейте духовку до 110°C, поставьте ёмкость с раствором внутрь на 30 минут. После такой процедуры нагар легко сотрётся губкой.

3. Как убрать накипь и известковый налёт?

Если на стенках появились белые пятна, их можно убрать с помощью:

Столового уксуса — нанесите на загрязнённые участки, оставьте на ночь, затем смойте.

— нанесите на загрязнённые участки, оставьте на ночь, затем смойте. Лимонного сока — смешайте с водой, распылите на поверхности, оставьте на 30 минут.

— смешайте с водой, распылите на поверхности, оставьте на 30 минут. Кока-колы — залейте на дно духовки, нагрейте до 100°C, затем очистите губкой.

4. Как устранить неприятный запах?

Оставьте духовку открытой на ночь.

Прокипятите в духовке раствор активированного угля в воде (30 минут при 150°C).

Протрите поверхности лимонным соком или уксусом.

5. Как избежать сложных загрязнений?

Протирайте духовку влажной тряпкой сразу после использования.

Раз в месяц устраивайте генеральную чистку содой или уксусом.

Используйте пергамент или противень при запекании, чтобы жир не стекал на дно.

Эти способы помогут без усилий поддерживать духовой шкаф в идеальном состоянии, не прибегая к агрессивной химии.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.



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