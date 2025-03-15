Пятна и жир исчезнут без усилий: лучшие лайфхаки для чистки духовки

Духовка — незаменимый помощник на кухне, но её очистка может стать настоящей проблемой. Пригоревший жир, нагар, неприятные запахи — с этими последствиями регулярного использования сталкивается каждая хозяйка. Чем отмыть духовой шкаф, если химические средства не всегда безопасны, а упущенные загрязнения уже основательно въелись?
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Духовка
1. Очистка стекла духовки: как сделать его идеально чистым?
Стекло на дверце духовки покрывается жиром не меньше, чем стенки. Чтобы оно оставалось прозрачным:
Протирайте его влажной тряпкой после каждого использования.
Раз в месяц обрабатывайте антижиром или содовой пастой.
Как использовать соду для очистки стекла?
Намочите стекло губкой.
Обильно посыпьте содой и потрите.
Оставьте соду на 1 час — за это время загрязнения разрушатся.
Промойте чистой водой, затем протрите средством для стёкол.
2. Как избавиться от застарелого жира?
Если жир застыл и превратился в твёрдый слой нагара, обычной губкой не обойтись.
Что поможет?
Нашатырный спирт — нанесите на тряпку, обработайте загрязнения, оставьте на 30 минут, затем промойте.
Горячий пар — нагрейте духовку до 200°C, дайте остыть, затем очистите специальным средством.
Хозяйственное мыло — растворите его в воде, нагрейте духовку до 110°C, поставьте ёмкость с раствором внутрь на 30 минут. После такой процедуры нагар легко сотрётся губкой.
3. Как убрать накипь и известковый налёт?
Если на стенках появились белые пятна, их можно убрать с помощью:
Столового уксуса — нанесите на загрязнённые участки, оставьте на ночь, затем смойте.
Лимонного сока — смешайте с водой, распылите на поверхности, оставьте на 30 минут.
Кока-колы — залейте на дно духовки, нагрейте до 100°C, затем очистите губкой.
4. Как устранить неприятный запах?
Оставьте духовку открытой на ночь.
Прокипятите в духовке раствор активированного угля в воде (30 минут при 150°C).
Протрите поверхности лимонным соком или уксусом.
5. Как избежать сложных загрязнений?
Протирайте духовку влажной тряпкой сразу после использования.
Раз в месяц устраивайте генеральную чистку содой или уксусом.
Используйте пергамент или противень при запекании, чтобы жир не стекал на дно.
Эти способы помогут без усилий поддерживать духовой шкаф в идеальном состоянии, не прибегая к агрессивной химии.
Уточнения
Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.