Зачем опытные садоводы несут старую посуду в сад: такого вы точно ещё не видели

Старая посуда может получить новую жизнь в виде оригинальных цветочных контейнеров, которые украсят ваш дом или сад.
Вместо того чтобы выбрасывать ненужные кастрюли, чашки или кувшины, их можно превратить в стильные горшки для растений.
Кружки отлично подойдут для выращивания трав и суккулентов, а старые кувшины и горшки можно подвесить, посадив в них нависающие цветы.
Весенние луковицы прекрасно смотрятся в кастрюлях. А чайник может стать стильной вазой для миниатюрных цветов.
Регулярная замена посуды — важная часть ухода за кухней. Тарелки и столовые приборы следует проверять на износ раз в год, а сковороды и кастрюли с антипригарным покрытием менять каждые два-три года, чтобы избежать попадания вредных веществ в пищу.
Пластиковые контейнеры рекомендуется обновлять при первых признаках износа. Такой подход обеспечивает безопасность, гигиену и эстетичный вид кухни.
Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.
Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
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