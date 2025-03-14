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Зачем опытные садоводы несут старую посуду в сад: такого вы точно ещё не видели

1:04
Недвижимость

Старая посуда может получить новую жизнь в виде оригинальных цветочных контейнеров, которые украсят ваш дом или сад.

Посуда
Фото: commons.wikimedia.org by Chunchun, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Посуда

Вместо того чтобы выбрасывать ненужные кастрюли, чашки или кувшины, их можно превратить в стильные горшки для растений.

Кружки отлично подойдут для выращивания трав и суккулентов, а старые кувшины и горшки можно подвесить, посадив в них нависающие цветы.

Весенние луковицы прекрасно смотрятся в кастрюлях. А чайник может стать стильной вазой для миниатюрных цветов.

Регулярная замена посуды — важная часть ухода за кухней. Тарелки и столовые приборы следует проверять на износ раз в год, а сковороды и кастрюли с антипригарным покрытием менять каждые два-три года, чтобы избежать попадания вредных веществ в пищу.

Пластиковые контейнеры рекомендуется обновлять при первых признаках износа. Такой подход обеспечивает безопасность, гигиену и эстетичный вид кухни.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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