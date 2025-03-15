Жир, нагар и накипь: как вернуть посуде блеск с помощью подручных средств

Посуда из нержавеющей стали пользуется популярностью благодаря своей прочности и долговечности. Однако со временем на ней появляются жирные разводы, известковый налёт, нагар и даже ржавчина. Вместо того чтобы тратить деньги на агрессивную химию, можно воспользоваться простыми домашними средствами, которые справляются с загрязнениями не хуже.
Самый эффективный способ — кипячение. Оно удаляет даже старые загрязнения с внутренней и внешней сторон кастрюль, сковородок и ложек.
Как это сделать?
Выберите состав для кипячения:
Для удаления чёрного нагара подойдёт активированный уголь или молотый кофе.
Как применять?
Если на посуде появились белые пятна, поможет уксус, лимонная кислота или даже обычная газировка.
Как это сделать?
Совет: Чтобы вернуть блеск, протрите посуду раствором уксуса или лимонного сока, а затем отполируйте мягкой губкой.
Эти простые способы позволят без труда поддерживать посуду в идеальном состоянии и избежать дорогостоящих покупок бытовой химии.
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