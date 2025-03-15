Жир, нагар и накипь: как вернуть посуде блеск с помощью подручных средств

2:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Посуда из нержавеющей стали пользуется популярностью благодаря своей прочности и долговечности. Однако со временем на ней появляются жирные разводы, известковый налёт, нагар и даже ржавчина. Вместо того чтобы тратить деньги на агрессивную химию, можно воспользоваться простыми домашними средствами, которые справляются с загрязнениями не хуже.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain грязная кастрюля

1. Как избавиться от нагара и жира?

Самый эффективный способ — кипячение. Оно удаляет даже старые загрязнения с внутренней и внешней сторон кастрюль, сковородок и ложек.

Как это сделать?

Выберите состав для кипячения:

Вода (при лёгком загрязнении).

Вода + уксус (1:1).

Вода + 2-3 ст. л. геля для мытья посуды.

Вода + хозяйственное мыло + немного клея ПВА.

Вода + кальцинированная сода + силикатный клей (для сложных загрязнений).

Залейте состав в большую кастрюлю или ведро, погрузите посуду.

Кипятите 5-15 минут, затем промойте обычным моющим средством и вытрите насухо.

2. Как убрать нагар?

Для удаления чёрного нагара подойдёт активированный уголь или молотый кофе.

Как применять?

Измельчите 30-40 таблеток активированного угля или смешайте молотый кофе с водой до состояния густой пасты.

Нанесите на загрязнённые участки.

Оставьте на 20-30 минут, затем смойте с помощью губки и геля для посуды.

3. Как избавиться от накипи и белого налёта?

Если на посуде появились белые пятна, поможет уксус, лимонная кислота или даже обычная газировка.

Как это сделать?

Налейте внутрь кастрюли уксус, лимонную кислоту или кока-колу.

Доведите до кипения, оставьте на слабом огне на 2-3 минуты.

Вылейте раствор, прокипятите посуду с чистой водой.

Промойте моющим средством и вытрите насухо.

Совет: Чтобы вернуть блеск, протрите посуду раствором уксуса или лимонного сока, а затем отполируйте мягкой губкой.

Эти простые способы позволят без труда поддерживать посуду в идеальном состоянии и избежать дорогостоящих покупок бытовой химии.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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