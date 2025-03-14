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Надоело задыхаться от дыма? Раскрыт секрет правильного розжига камина

1:08
Недвижимость

Отопление дровами экономично и приятно, но дым может раздражать. Чтобы уменьшить задымление, важно правильно выбирать древесину и соблюдать технику розжига.

Камин
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Камин

Лучше всего использовать твёрдые породы, такие как дуб, ясень, клён, бук или фруктовые деревья — они горят дольше и выделяют меньше дыма.

Хвойные деревья, такие как сосна или ель, содержат много смолы, из-за чего дымят, искрятся и оставляют сажу на стекле камина.

Чтобы дрова давали меньше дыма, их нужно хорошо просушить — обычно это занимает один-два года.

Важна и техника розжига: классический метод предполагает разжигание снизу, но меньше дыма дает розжиг сверху. Для этого сложите крупные поленья на дно, поверх них уложите более мелкие куски и щепу, а поджигайте сверху.

Такой способ помогает быстрее прогреть печь и уменьшить задымление. Используйте качественные дрова и правильную технику розжига — и отопление станет более чистым и комфортным.

Уточнения

Ками́н (от лат. caminus — открытый очаг) — это конструкция из кирпича, камня или металла, предназначенная для разведения огня.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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