Ароматы создают уют и могут полностью изменить атмосферу в доме, но их сила зависит от правильного использования. Даже обычный диффузор с палочками иногда ставят и используют неправильно, из-за чего запах либо слишком слабый, либо раздражающе резкий. Разбираем ключевые ошибки и хитрости, которые помогут раскрыть аромат по максимуму.
Перед использованием аккуратно снимите пластиковую пробку и сохраните её. Если аромат надоест или потребуется сделать паузу, пробка поможет сохранить жидкость от испарения.
Начните с 3-4 палочек, подождите несколько часов и оцените аромат. Если он слишком слабый, добавьте ещё 1-2. Не стоит сразу вставлять все палочки — запах может оказаться слишком насыщенным.
Лучше всего ставить диффузор:
Избегайте:
Со временем кончики палочек подсыхают, и запах ослабевает. Просто переверните их — это моментально освежит аромат.
Если жидкость закончилась, не стоит доливать в пустую бутылочку новый аромат — смешение запахов может дать неожиданный результат. Лучше промыть флакон, высушить его и заменить палочки.
Соблюдая эти простые правила, диффузор станет не просто декоративным элементом, а настоящим инструментом уюта, который будет работать в унисон с вашим настроением.
Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?