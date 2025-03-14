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Въевшаяся грязь и желтизна исчезнут: это копеечное средство легко отмоет оконные рамы

Недвижимость

Весна — идеальное время для генеральной уборки, и окна, безусловно, требуют особого внимания после зимнего сезона.

Мытьё окон
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мытьё окон

Сначала уберите пыль и грязь с подоконников и рам, можно использовать пылесос или мягкую щетку. Затем приготовьте уксусный раствор: на 1 литр теплой воды добавьте 100 мл уксуса и чайную ложку средства для мытья посуды.

Смочите тряпку или губку этим раствором и тщательно протрите оконные рамы — уксус отлично справляется с плесенью, въевшейся грязью и желтизной на пластике.

Если в углах рам есть грязь, используйте старую зубную щетку, её жесткая щетина поможет вычистить даже самые труднодоступные места. Если запах уксуса вам не нравится, попробуйте альтернативу — лимон.

Выдавите сок одного лимона в тёплую воду с моющим средством, протрите окна и рамы — лимон не только очищает, но и оставляет приятный свежий аромат.

Завершающий этап — мытьё стекол. Чтобы не осталось разводов, используйте микрофибровую тряпку или резиновый стеклоочиститель, можно добавить в воду несколько капель нашатырного спирта или немного крахмала для блеска. 

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. Расположение, количество и размеры окон играют важную роль в композиции фасада здания.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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