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Больше никакой чистки: как уберечь микроволновку от грязи одним движением

2:45
Недвижимость

Многие из нас сталкивались с проблемой загрязнения микроволновой печи: остатки пищи, брызги жира, засохшие пятна. Существует простой способ, который поможет избежать этой проблемы.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

Почему бумажное полотенце?

Секрет заключается в использовании бумажного полотенца. Его нужно положить на блюдо перед разогревом, не прижимая к еде. Полотенце выполняет роль защитного экрана, который улавливает брызги и капли, но при этом позволяет пару выходить. Это особенно полезно для продуктов с большим содержанием влаги, таких как супы, соусы или рагу, пишет simplyrecipes.com.

Конечно, можно использовать силиконовые или пластиковые крышки, но многие люди беспокоятся о том, что пластик выделяет вредные вещества при нагревании. В этом случае бумажное полотенце станет более безопасным и экологичным выбором.

Бумажные полотенца легко найти на любой кухне и, если они не слишком грязные, их можно выбросить после использования. Они подходят для любой формы контейнера, от маленькой миски до большой кастрюли.

Советы для успешного использования

Чтобы разогрев прошел без проблем, можно добавить немного воды или кубик льда на бумажное полотенце. Это поможет создать больше пара и размягчить остатки пищи. Выбирайте простые бумажные полотенца без рисунков и красителей, так как они могут выделять химические вещества при нагревании.

Если вы используете микроволновую печь в течение долгого времени, не забывайте смачивать бумажное полотенце, чтобы оно не высохло. Пересушенное полотенце может загореться, поэтому лучше следить за его состоянием.

Как очистить микроволновую печь, если она все же загрязнилась?

Даже при использовании бумажного полотенца иногда случаются неприятные ситуации. В таких случаях поможет следующий метод.

  • Подготовьте раствор: налейте в миску или кружку 1 стакан воды и добавьте 1-2 столовые ложки уксуса.
  • Разогрейте раствор: поставьте миску в микроволновую печь на 5 минут на высокой мощности.
  • Удалите загрязнения: после этого вы сможете легко удалить размягченные остатки пищи влажной тряпкой или бумажным полотенцем.
  • Для сложных загрязнений используйте маленькую щетку, смоченную в мыльной воде. Если брызги затвердели, сначала размягчите их с помощью уксусного раствора.

Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить микроволновую печь чистой и продлить срок её службы.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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