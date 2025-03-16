Переплата по ипотеке в 2025 году шокирует: на эти деньги можно купить 4 квартиры

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По данным старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, переплата по ипотеке, взятой в 2025 году, может позволить приобрести более четырех однокомнатных или три двухкомнатные квартиры.

Фото: Freepik by bedneyimages, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дом из долларов

Юрист рассказал, что в 2025 году средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве составит 12 миллионов рублей. При первоначальном взносе 20% сумма кредита составит 9,6 миллиона рублей. Если оформить его на 30 лет под 29% годовых, то ежемесячный платеж будет около 230 тысяч рублей. Для одобрения кредита необходим доход не менее 301 тысячи рублей в месяц, пишет Газета.Ru.

"Итоговая переплата за весь срок кредитования составит порядка 53 млн рублей. Это больше, чем стоимость четырех однокомнатных или трех двухкомнатных квартир в Москве", — подытожил Гусятников.

Многие россияне откладывают покупку жилья в ипотеку, ожидая снижения процентных ставок до 14-15% годовых. 14 февраля Центральный банк сохранил ключевую ставку на уровне 21% второй раз подряд. Некоторые банки снижали ставки по кредитам перед заседанием и после него.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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