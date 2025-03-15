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5 неожиданных способов использования зубной пасты, о которых мало кто знает

2:05
Недвижимость

Зубная паста — это не только средство для гигиены полости рта. Обычный тюбик из супермаркета может стать вашим лучшим помощником в доме. Если у вас осталась старая зубная щётка, не спешите её выбрасывать — вместе с пастой она поможет справиться с рядом сложных хозяйственных задач.

Зубная паста
Фото: Flickr by Slipp D. Thompson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зубная паста

5 лайфхаков с зубной пастой, которые вас удивят

1. Чистое зеркало без разводов

Запотевшие и быстро пачкающиеся зеркала — проблема, знакомая каждому. Решение простое: нанесите немного зубной пасты, разотрите её по поверхности, а затем вытрите сухой салфеткой. Это не только очистит зеркало, но и предотвратит запотевание.

2. Серебряные украшения снова сияют

Со временем серебро покрывается чёрным налётом, теряя свою привлекательность. Чтобы вернуть ему блеск, достаточно взять старую зубную щётку, нанести на неё немного пасты и аккуратно почистить украшение. Затем протрите его сухой тканью — и оно снова будет выглядеть как новое.

3. Устранение запахов с ножей и досок

Разделочные доски и ножи часто впитывают стойкие запахи, особенно от рыбы, чеснока или лука. Обычные моющие средства не всегда справляются с этой проблемой. Попробуйте натереть эти предметы зубной пастой, оставить на пару минут, а затем смыть — запах исчезнет полностью.

4. Очистка плиты от жира

Газовые плиты имеют множество труднодоступных мест, где скапливаются жир и грязь. Губка здесь не поможет, но зубная щётка с пастой легко очистит даже самые сложные участки.

5. Чистка чугунной сковороды от копоти

Чугунные сковородки великолепны для готовки, но их чистка — настоящее испытание. Зубная паста поможет не только удалить нагар, но и устранит неприятные запахи. Просто нанесите пасту, потрите щёткой и смойте водой.

Уточнения

Зубна́я паста — гигиеническое средство для полости рта в форме пасты, геля или порошка, которое используется для очистки зубов от зубного налёта с целью предотвращения кариеса.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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