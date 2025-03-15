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Загромождённая квартира мешает счастью? Как избавиться от хлама и не пожалеть

2:31
Недвижимость

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что полки ломятся от ненужных вещей, но избавиться от них сложно? Вы не одиноки. Согласно опросу, более половины людей чувствуют, что их дом загромождён, но не знают, как решить эту проблему. Почему же так трудно расстаться с вещами? Давайте разберёмся.

Багаж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Багаж

Вещи вызывают эмоции

Каждая вещь может быть связана с приятными воспоминаниями. Старый сувенир из поездки, бабушкино кольцо или дневник школьных лет — всё это не просто предметы, а части нашей жизни. Мы боимся, что, избавившись от них, потеряем и сами эмоции.

Решение? Представьте, каково это — отпустить вещь. Чаще всего переживания оказываются не такими сильными, как казалось. Если совсем тяжело, попробуйте фотографировать ценные, но ненужные вещи. Так память сохранится, а пространство станет свободнее.

Чувство вины за подарки

Мы часто храним ненужные подарки, потому что боимся показаться неблагодарными. Кажется, что, выбросив ненужный свитер, мы обидим дарителя.

Но давайте смотреть на это иначе: подарок — это проявление заботы, а не обязательство хранить его вечно. Если вещь не приносит радости, лучше передать её тому, кому она действительно нужна.

"Оставлю на будущее"

Материалы для рукоделия, старая одежда "на переделку", коробки с "полезными мелочами" — всё это копится годами. Мы уверены, что когда-нибудь всё это пригодится.

Но стоит задать себе вопрос: насколько реалистичны наши планы? Если вещь лежит без дела больше года, скорее всего, она так и останется невостребованной.

Страх нужды

Один из главных страхов при расхламлении — "А вдруг пригодится?" Это разумный аргумент, но лишь до определённого предела. Да, есть вещи, которые действительно полезны, но чаще всего мы цепляемся за то, что можно легко заменить.

Попробуйте задать себе вопрос: что важнее — вещь или свободное пространство? В большинстве случаев ответ очевиден.

Не хватает времени

Весь процесс расхламления кажется сложным и утомительным, но никто не требует от вас избавиться от всего сразу. Начните с малого — разберите один ящик или посвятите 15 минут в день уборке. Маленькие шаги приведут к большим переменам.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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