Как превратить надувной матрас в кровать? Простой лайфхак

Надувной матрас — палочка-выручалочка в доме. Он спасает, когда приезжают гости или при переезде, если кровать ещё не куплена. Но вот спать на нём — удовольствие сомнительное. Боль в спине, затёкшая шея, плохой сон — знакомые проблемы? Чтобы избежать этих неприятностей, стоит позаботиться о комфорте. Разберёмся, как превратить надувной матрас в удобное место для сна.
Современные модели ушли далеко от старых надувных лежаков для бассейна. Они стали выше, прочнее, а некоторые даже покрыты мягкой тканью. Но, несмотря на это, они всё ещё далеки от обычного матраса. Причина в том, что надувная основа плохо подстраивается под тело, создавая дискомфорт. Однако есть несколько способов исправить это.
Это самый быстрый способ повысить комфорт. Наматрасник смягчит поверхность, добавит амортизации и сделает её более похожей на обычную кровать. В зависимости от предпочтений можно выбрать тонкий или толстый вариант.
Чрезмерно жёсткий матрас создаст ощущение, будто вы лежите на полу. Недостаточно надутый — провиснет под весом тела, из-за чего спина и плечи начнут болеть. Оптимальный вариант — накачивать так, чтобы при нажатии ладонью поверхность немного прогибалась.
Простыня, мягкое одеяло и удобные подушки сделают сон комфортнее. Особенно важно выбрать хорошую подушку — она поможет снизить нагрузку на шею и плечи, устранив утреннюю скованность.
Если положить матрас на плитку или паркет, он будет скользить и скрипеть. Лучше разместить его на ковре или подложить под него одеяло — так спать будет приятнее.
Изголовье создаёт ощущение привычной кровати, поэтому лучше поставить матрас к стене или мебели. Это улучшит восприятие спального места и качество сна.
Если приходится спать на надувном матрасе, его можно сделать комфортнее — достаточно правильно его надуть, добавить наматрасник, хорошее постельное бельё и выбрать удачное место. Попробуйте эти советы, и ваш сон станет заметно лучше.
Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. В жилых помещениях обычно располагается в спальне.
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