Как превратить надувной матрас в кровать? Простой лайфхак

Надувной матрас — палочка-выручалочка в доме. Он спасает, когда приезжают гости или при переезде, если кровать ещё не куплена. Но вот спать на нём — удовольствие сомнительное. Боль в спине, затёкшая шея, плохой сон — знакомые проблемы? Чтобы избежать этих неприятностей, стоит позаботиться о комфорте. Разберёмся, как превратить надувной матрас в удобное место для сна.

Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кровать, застеленная белым постельным бельем

Почему надувной матрас не всегда удобен?

Современные модели ушли далеко от старых надувных лежаков для бассейна. Они стали выше, прочнее, а некоторые даже покрыты мягкой тканью. Но, несмотря на это, они всё ещё далеки от обычного матраса. Причина в том, что надувная основа плохо подстраивается под тело, создавая дискомфорт. Однако есть несколько способов исправить это.

Способы улучшить комфорт надувного матраса

Добавьте наматрасник

Это самый быстрый способ повысить комфорт. Наматрасник смягчит поверхность, добавит амортизации и сделает её более похожей на обычную кровать. В зависимости от предпочтений можно выбрать тонкий или толстый вариант.

Правильно накачайте матрас

Чрезмерно жёсткий матрас создаст ощущение, будто вы лежите на полу. Недостаточно надутый — провиснет под весом тела, из-за чего спина и плечи начнут болеть. Оптимальный вариант — накачивать так, чтобы при нажатии ладонью поверхность немного прогибалась.

Используйте качественное постельное бельё

Простыня, мягкое одеяло и удобные подушки сделают сон комфортнее. Особенно важно выбрать хорошую подушку — она поможет снизить нагрузку на шею и плечи, устранив утреннюю скованность.

Поставьте матрас на мягкую поверхность

Если положить матрас на плитку или паркет, он будет скользить и скрипеть. Лучше разместить его на ковре или подложить под него одеяло — так спать будет приятнее.

Используйте стену как изголовье

Изголовье создаёт ощущение привычной кровати, поэтому лучше поставить матрас к стене или мебели. Это улучшит восприятие спального места и качество сна.

Если приходится спать на надувном матрасе, его можно сделать комфортнее — достаточно правильно его надуть, добавить наматрасник, хорошее постельное бельё и выбрать удачное место. Попробуйте эти советы, и ваш сон станет заметно лучше.

Уточнения

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. В жилых помещениях обычно располагается в спальне.



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