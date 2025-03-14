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Клопы сбегут сами: три растения, которые решат проблему без химии

2:04
Недвижимость

Надоели клопы? Забудьте о химии! Всего три натуральных растения помогут вам избавиться от этих неприятных насекомых и при этом украсят ваш дом.

Клоп постельный
Фото: Flickr by British Pest Control Association, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клоп постельный

Почему клопы так надоедливы

Эти насекомые могут проникать в дом через окна, двери и даже с сушилкой для белья. Помимо того, что они портят растения и мебель, клопы выделяют неприятный запах, от которого хочется избавиться как можно скорее.

  • Вместо токсичных инсектицидов попробуйте натуральный метод — растения-репелленты! Они не только избавят ваш дом от клопов, но и станут стильным декором.

Топ-3 растения против клопов

Мята

  • Запах мяты непереносим для клопов, но приятен для людей.
  • Легко выращивать как в саду, так и в горшке на подоконнике или балконе.
  • Можно сделать натуральный спрей — заварите листья мяты и распылите отвар в местах, где появляются клопы.

Лаванда

  • Аромат лаванды раздражает клопов, особенно постельных.
  • Ее эфирные масла обладают мощным репеллентным эффектом.
  • Выращивайте в горшках на окнах или в саду. Можно также раскладывать сухие соцветия в шкафах.

Хризантемы

  • Красивые и очень эффективные — содержат пиретрин, который парализует нервную систему насекомых.
  • Защищают не только от клопов, но и от мух, комаров, тараканов и муравьев.
  • Можно держать в доме, на террасе, в саду.

Как использовать растения в борьбе с клопами

  • Разместите горшки с мятой, лавандой и хризантемами возле окон и дверей.
  • Используйте листья и цветы для приготовления спреев (заварите, остудите и распылите).
  • Добавляйте мяту и лаванду в шкафы и подушки, чтобы защититься от постельных клопов.

Итог: вместо вредных химикатов используйте натуральные растения. Они помогут избавиться от клопов, украсят ваш дом и наполнят его приятными ароматами.

Уточнения

Клопы́ (лат. Heteroptera) — подотряд насекомых отряда полужесткокрылых (Hemiptera), ранее рассматривавшийся в качестве самостоятельного отряда.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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