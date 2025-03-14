Клопы сбегут сами: три растения, которые решат проблему без химии

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Надоели клопы? Забудьте о химии! Всего три натуральных растения помогут вам избавиться от этих неприятных насекомых и при этом украсят ваш дом.

Фото: Flickr by British Pest Control Association, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Клоп постельный

Почему клопы так надоедливы

Эти насекомые могут проникать в дом через окна, двери и даже с сушилкой для белья. Помимо того, что они портят растения и мебель, клопы выделяют неприятный запах, от которого хочется избавиться как можно скорее.

Вместо токсичных инсектицидов попробуйте натуральный метод — растения-репелленты! Они не только избавят ваш дом от клопов, но и станут стильным декором.

Топ-3 растения против клопов

Мята

Запах мяты непереносим для клопов, но приятен для людей.

Легко выращивать как в саду, так и в горшке на подоконнике или балконе.

Можно сделать натуральный спрей — заварите листья мяты и распылите отвар в местах, где появляются клопы.

Лаванда

Аромат лаванды раздражает клопов, особенно постельных.

Ее эфирные масла обладают мощным репеллентным эффектом.

Выращивайте в горшках на окнах или в саду. Можно также раскладывать сухие соцветия в шкафах.

Хризантемы

Красивые и очень эффективные — содержат пиретрин, который парализует нервную систему насекомых.

Защищают не только от клопов, но и от мух, комаров, тараканов и муравьев.

Можно держать в доме, на террасе, в саду.

Как использовать растения в борьбе с клопами

Разместите горшки с мятой, лавандой и хризантемами возле окон и дверей.

Используйте листья и цветы для приготовления спреев (заварите, остудите и распылите).

Добавляйте мяту и лаванду в шкафы и подушки, чтобы защититься от постельных клопов.

Итог: вместо вредных химикатов используйте натуральные растения. Они помогут избавиться от клопов, украсят ваш дом и наполнят его приятными ароматами.

Уточнения

Клопы́ (лат. Heteroptera) — подотряд насекомых отряда полужесткокрылых (Hemiptera), ранее рассматривавшийся в качестве самостоятельного отряда.



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