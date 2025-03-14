Душ без лишних брызг и плесени: что выбрать вместо пластиковых занавесок

Пластиковые занавески для душа уходят в прошлое! Современные интерьеры диктуют новый стандарт: стеклянные и акриловые экраны. Они не только делают ванную стильнее, но и гораздо удобнее в уходе.
Хотя они были популярны десятилетиями, пластиковые шторы имеют множество недостатков:
К счастью, есть более эстетичный и долговечный вариант.
Стеклянные и акриловые душевые экраны быстро завоевывают популярность благодаря множеству преимуществ.
Если хотите сэкономить, можно выбрать акриловый экран — он тоже защитит ванную от брызг и создаст стильный интерьер.
Однозначно да! Это инвестиция в комфорт, чистоту и стиль. Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с занавеской, экран окупается за счет долговечности и простоты ухода. Ваш дом — это место, где важно сочетание практичности и эстетики. Почему бы не сделать ванную комнату современнее и комфортнее?
Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
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