Душ без лишних брызг и плесени: что выбрать вместо пластиковых занавесок

Пластиковые занавески для душа уходят в прошлое! Современные интерьеры диктуют новый стандарт: стеклянные и акриловые экраны. Они не только делают ванную стильнее, но и гораздо удобнее в уходе.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ванная

Почему пластиковые занавески теряют популярность

Хотя они были популярны десятилетиями, пластиковые шторы имеют множество недостатков:

Плесень и грибок: влажная среда способствует росту бактерий, из-за чего занавески приходится часто менять.

влажная среда способствует росту бактерий, из-за чего занавески приходится часто менять. Желтизна и пятна: со временем пластик теряет первоначальный вид и выглядит неопрятно.

со временем пластик теряет первоначальный вид и выглядит неопрятно. Липкость: кто не сталкивался с прилипанием занавески к телу во время душа? Это неприятно и неудобно.

кто не сталкивался с прилипанием занавески к телу во время душа? Это неприятно и неудобно. Низкая долговечность: со временем пластик рвется, появляются дыры, что требует постоянной замены.

К счастью, есть более эстетичный и долговечный вариант.

Стеклянные и акриловые экраны — новый тренд

Стеклянные и акриловые душевые экраны быстро завоевывают популярность благодаря множеству преимуществ.

Простота очистки: гладкую поверхность легко протирать — достаточно моющего средства и губки.

гладкую поверхность легко протирать — достаточно моющего средства и губки. Отсутствие плесени: в отличие от пластика, экран не впитывает влагу и не покрывается грибком.

в отличие от пластика, экран не впитывает влагу и не покрывается грибком. Элегантность: такие перегородки делают ванную современной и визуально просторнее.

такие перегородки делают ванную современной и визуально просторнее. Больше сухости: вода не просачивается за границы душевой зоны, в отличие от занавески.

вода не просачивается за границы душевой зоны, в отличие от занавески. Долговечность: в отличие от пластиковых занавесок, экран прослужит десятилетиями.

в отличие от пластиковых занавесок, экран прослужит десятилетиями. Разнообразие дизайна: можно выбрать прозрачные, матовые, с узорами или пескоструйной обработкой.

Что выбрать: стекло или акрил

Стеклянные экраны: прочные, эстетичные, но стоят дороже. Лучше выбирать закаленное стекло, которое устойчиво к ударам.

прочные, эстетичные, но стоят дороже. Лучше выбирать закаленное стекло, которое устойчиво к ударам. Акриловые экраны: бюджетный вариант. Легче, но менее устойчив к царапинам и химическим веществам.

Если хотите сэкономить, можно выбрать акриловый экран — он тоже защитит ванную от брызг и создаст стильный интерьер.

Стоит ли менять занавеску на экран

Однозначно да! Это инвестиция в комфорт, чистоту и стиль. Несмотря на более высокую стоимость по сравнению с занавеской, экран окупается за счет долговечности и простоты ухода. Ваш дом — это место, где важно сочетание практичности и эстетики. Почему бы не сделать ванную комнату современнее и комфортнее?

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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