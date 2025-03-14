Кухонные антитренды 2025: что не стоит использовать в интерьере

При обустройстве кухни важно учитывать не только моду, но и практичность. Ведь кухня — это сердце дома, и здесь должно быть комфортно, уютно и функционально. Однако некоторые популярные дизайнерские решения, которые недавно считались "писком моды", сегодня уже устарели.
Какие тренды теряют актуальность, а что сейчас действительно в топе? Делимся главными интерьерными ошибками!
Когда-то барная стойка была символом современного дизайна, но сегодня она уступает место традиционным столовым зонам. Почему?
Минималистичный короткий фартук выглядит неопрятно и "удешевляет" кухню. Он плохо защищает стены от брызг и жира, а значит, требует постоянного ухода.
Что делать?
Раньше фартуки с яркими фото фруктов, цветов и городов казались стильными. Теперь они воспринимаются как дешёвый, устаревший элемент, который быстро надоедает.
Что в тренде?
Гладкие, отражающие свет глянцевые фасады уже не в моде. Они быстро пачкаются, на них остаются следы от пальцев и разводы, а сам интерьер выглядит безликим и холодным.
Чем заменить?
Казалось бы, серый — универсальный цвет, но когда кухня оформлена только в серых тонах, она теряет уют и индивидуальность.
Как сделать современно?
Не стоит слепо следовать моде — выбирайте практичные решения, которые прослужат долгие годы и не потеряют актуальности. Современная кухня — это не только стиль, но и функциональность, комфорт и уют!
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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