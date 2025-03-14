Кухонные антитренды 2025: что не стоит использовать в интерьере

3:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При обустройстве кухни важно учитывать не только моду, но и практичность. Ведь кухня — это сердце дома, и здесь должно быть комфортно, уютно и функционально. Однако некоторые популярные дизайнерские решения, которые недавно считались "писком моды", сегодня уже устарели.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Светлая кухня

Какие тренды теряют актуальность, а что сейчас действительно в топе? Делимся главными интерьерными ошибками!

Что уже не в моде?

1. Барная стойка — неудобно и неактуально

Когда-то барная стойка была символом современного дизайна, но сегодня она уступает место традиционным столовым зонам. Почему?

Занимает место и визуально перегружает пространство.

Редко используется по назначению — в итоге служит просто местом для складирования вещей.

Неудобна для семейных посиделок — обычный обеденный стол гораздо практичнее.

2. Короткий кухонный фартук

Минималистичный короткий фартук выглядит неопрятно и "удешевляет" кухню. Он плохо защищает стены от брызг и жира, а значит, требует постоянного ухода.

Что делать?

Выбирайте фартук во всю высоту между столешницей и навесными шкафами.

Используйте качественные материалы — плитку, керамогранит, закалённое стекло.

3. Фартук с фотопечатью — прошлый век

Раньше фартуки с яркими фото фруктов, цветов и городов казались стильными. Теперь они воспринимаются как дешёвый, устаревший элемент, который быстро надоедает.

Что в тренде?

Однотонные фартуки с текстурой камня, бетона или дерева.

Матовые плитки в классическом стиле.

Керамогранит с природными узорами.

4. Глянцевые поверхности — маркость и устаревший лоск

Гладкие, отражающие свет глянцевые фасады уже не в моде. Они быстро пачкаются, на них остаются следы от пальцев и разводы, а сам интерьер выглядит безликим и холодным.

Чем заменить?

Матовые фасады с мягкой текстурой.

Натуральные материалы — дерево, камень, шпон.

5. Серый монохром — скучно и безлико

Казалось бы, серый — универсальный цвет, но когда кухня оформлена только в серых тонах, она теряет уют и индивидуальность.

Как сделать современно?

Разбавьте серый натуральными оттенками: бежевым, коричневым, тёпло-белым.

Используйте контрастные акценты — дерево, латунь, цветные элементы.

Какие тренды сейчас в топе?

Натуральные материалы — дерево, камень, керамогранит.

Матовые фасады — меньше бликов, уютнее атмосфера.

Спокойные, тёплые оттенки вместо бездушного серого.

Кухонные фартуки с текстурой камня или бетона — стильно и практично.

Удобные обеденные зоны вместо барных стоек.

Не стоит слепо следовать моде — выбирайте практичные решения, которые прослужат долгие годы и не потеряют актуальности. Современная кухня — это не только стиль, но и функциональность, комфорт и уют!

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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