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Мечтаете о порядке? Сложите футболку правильно — и мир станет чище

2:49
Недвижимость

Если вы устали от беспорядка в шкафу и хотите не только привести в порядок свои вещи, но и улучшить свое психоэмоциональное состояние, метод Конмари от Мари Кондо — это то, что вам нужно. Этот японский подход к организации и уборке стал настоящим трендом, а книги и телевизионные программы о методике Мари Кондо приобрели мировую популярность.

Одежда на вешалках
Фото: unsplash.com by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда на вешалках

Метод Конмари — это не просто способ складывать вещи. Это философия, которая предполагает, что порядок в вашем доме влияет на внутренний порядок в жизни. Чем более организованно вы подходите к своей одежде и личным вещам, тем гармоничнее и яснее становится ваш ум.

Техника складывания одежды по методу Конмари

Один из самых простых и эффективных шагов в методе — это способ складывания одежды. Он помогает не только сэкономить место, но и сделать вещи более доступными. Вот как правильно сложить футболку:

  • Разгладьте одежду — начните с того, чтобы вручную разгладить футболку, чтобы избавиться от складок.
  • Сложите рукава — аккуратно сложите рукава внутрь, чтобы они образовали прямую линию.
  • Начальная складка — поднимите нижнюю часть футболки и сложите её почти пополам.
  • Окончательное сгибание — сложите футболку еще два раза, пока не получится компактный прямоугольник.
  • Тест на стабильность — убедитесь, что ваша футболка стоит сама по себе. Если это так, значит, она сложена правильно.

Почему метод работает

Секрет успеха метода Конмари кроется в нескольких принципах. Во-первых, он помогает определить, что действительно приносит радость. Это позволяет избавиться от ненужных вещей и улучшить пространство вокруг себя. Во-вторых, техника складывания одежды, которая позволяет ей стоять, делает доступ к вещам быстрым и легким, сокращая время на поиски. И, наконец, метод Конмари подчеркивает важность уважения к вещам, что может значительно улучшить наше отношение к ним и повысить уровень осознанности в повседневной жизни.

Как реализовать метод Конмари у себя дома

Чтобы начать использовать метод Конмари, разделите вещи на категории: сначала одежда, потом книги, бумаги и различные предметы. Очень важно сосредотачиваться не на том, что нужно выбросить, а на том, что приносит радость. Этот подход не только помогает навести порядок, но и способствует созданию более позитивной и организованной атмосферы в доме.

Метод Конмари Мари Кондо — это не просто способ сложить вещи. Это путь к гармонии в жизни, который начинается с маленьких шагов в организации пространства.

Уточнения

Беспоря́док — непоря́док, упущение или отсутствие порядка, неустройство, расстройство.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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