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Мусор или суперфуд? Эти семена могут заменить специи и удобрения

3:01
Недвижимость

Вы удивитесь, но семена папайи — это настоящее сокровище! Они не только богаты полезными веществами, но и могут пригодиться в кулинарии, уходе за кожей и даже в садоводстве.

Папайя
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Папайя

Натуральная приправа с пикантным вкусом

Семена папайи обладают острым, слегка горьковатым вкусом, напоминающим черный перец. Это делает их отличным натуральным заменителем специй.

Как приготовить

  • Тщательно промойте и высушите семена.
  • Обжарьте их на сухой сковороде или в духовке при низкой температуре.
  • Измельчите в кофемолке или растолките в ступке.
  • Храните в герметичной банке в холодильнике до 1 месяца.

Как использовать

  • Добавляйте молотые семена папайи в мясные блюда, маринады, соусы, супы и салаты.

Чай для улучшения пищеварения

Семена папайи содержат папаин — фермент, который помогает расщеплять белки и улучшает пищеварение.

Как приготовить чай

  • Измельчите 1 ч. ложку семян и залейте стаканом кипятка.
  • Дайте настояться 5-10 минут, затем процедите.
  • Пейте после еды, чтобы предотвратить вздутие, газообразование и дискомфорт в желудке.

Натуральное удобрение для растений

Семена папайи богаты калием, фосфором, кальцием и магнием — минералами, которые необходимы для роста растений.

Как сделать удобрение

  • Высушите семена папайи на солнце.
  • Измельчите их в порошок.
  • Смешайте с почвой или компостом.
  • Добавляйте в цветочные горшки или клумбы для обогащения почвы.

Такое удобрение улучшает структуру почвы и способствует здоровому росту растений.

Противопаразитарное средство

Семена папайи обладают натуральными противопаразитарными свойствами, благодаря ферментам, которые помогают избавляться от кишечных паразитов.

Как применять

  • Принимайте 1 ч. ложку свежих или сушеных семян натощак.
  • Можно смешать их с медом, йогуртом или смузи для лучшего вкуса.

Важно: если у вас есть проблемы со здоровьем, перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Натуральный скраб для кожи

Благодаря зернистой текстуре и антиоксидантным свойствам семена папайи отлично подходят для отшелушивания кожи.

Как сделать домашний скраб

  • Измельчите семена до крупной текстуры.
  • Смешайте с кокосовым маслом или медом.
  • Нанесите на влажную кожу, аккуратно массируйте 1-2 минуты.
  • Смойте теплой водой.

Результат: кожа станет мягкой, гладкой и обновленной!

Вывод

Теперь у вас есть 5 простых и полезных способов использовать семена папайи. Вместо того чтобы выбрасывать их, вы можете готовить полезные специи, чай, удобрение, очищать кожу и поддерживать здоровье пищеварения.

Уточнения

Папа́йя или ды́нное де́рево (лат. Cárica papáya) — древесное растение; вид рода Карика (Carica) семейства Кариковые (Caricaceae).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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