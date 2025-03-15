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Тренд 2025 года: варочная панель, которой не видно — хит или очередной развод

2:15
Недвижимость

Традиционные газовые и индукционные варочные панели постепенно отходят на второй план. Главный тренд 2025 года — невидимая варочная панель, которая монтируется под столешницей, делая поверхность кухни чистой и просторной.

Газовая плита
Фото: commons.wikimedia. org by PLE BORA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газовая плита

Как она работает

  • Под столешницу встраивается система электромагнитной индукции, которая активируется, когда кастрюли и сковородки ставятся на определенные зоны.
  • В отличие от обычных плит, сама поверхность не нагревается — тепло передается только дну посуды.
  • Управление возможно через мобильное приложение — можно включать и регулировать нагрев прямо со смартфона.

Важно: работает только со специальной посудой, совместимой с индукцией.

Преимущества невидимой варочной панели

  • Легкость в уборке: никаких конфорок, решеток и труднодоступных углов. Просто протрите поверхность влажной салфеткой.
  • Современный дизайн: идеально для любителей минимализма. Чистая поверхность без кнопок и выступающих элементов.
  • Экономия пространства: больше не нужно выделять отдельную зону для варочной панели. Можно использовать столешницу как полноценную рабочую поверхность.
  • Безопасность: поверхность не нагревается, что снижает риск ожогов. Идеально для семей с детьми.
  • Энергоэффективность: нагрев происходит только при контакте с посудой, а это снижает потери энергии.

Недостатки и подводные камни

  • Высокая цена: стоит дороже обычных варочных панелей.
  • Необходима специальная посуда: подходит только индукционная утварь.
  • Требования к столешнице: лучше всего работает с керамическими или кварцевыми поверхностями.
  • Нестандартная установка: может потребоваться помощь специалистов.

Стоит ли покупать

Невидимая варочная панель — инвестиция в будущее, которая сэкономит место, сделает кухню стильной и упростит уборку. Однако перед покупкой учтите бюджет, совместимость со столешницей и необходимость специальной посуды.

Вывод: если вы цените минимализм, технологии и удобство, эта инновация точно заслуживает внимания!

Уточнения

Иннова́ция нововведе́ние - внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества продукции, востребованное рынком.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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