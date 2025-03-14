Долой стерильность: почему белый цвет больше не в моде и что его заменит

2:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Долой белые стены, шкафы и кухни! В 2025 году главный интерьерный тренд — это оттенки зеленого, которые сделают пространство современным, свежим и элегантным. Если вы хотите обновить кухню и добавить ей уникальности, пришло время пересмотреть классические представления о дизайне.

Фото: freepik.com by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухня

Почему белый цвет больше не в моде

Белый долгое время считался универсальным решением для интерьеров благодаря своей нейтральности. Однако дизайнеры и домовладельцы начали отходить от стерильного минимализма по нескольким причинам:

Слишком холодный и безликий вид.

Быстро загрязняется , требует частого ухода.

, требует частого ухода. Смотрится однообразно, не передает индивидуальность пространства.

В результате на смену белому приходят более выразительные цвета, которые добавляют характер и уют.

Главный цвет 2025 года — зеленый

Согласно прогнозам дизайнеров интерьера, зеленый станет главным трендом для кухонных пространств. Он символизирует природу, гармонию и баланс, а также помогает создать расслабляющую атмосферу.

Какие оттенки зеленого будут в моде

Сине-зеленый: создает элегантный и благородный вид, прекрасно сочетается с белыми и бежевыми деталями.

создает элегантный и благородный вид, прекрасно сочетается с белыми и бежевыми деталями. Серо-зеленый: идеальный выбор для современных интерьеров, сочетает свежесть и нейтральность.

идеальный выбор для современных интерьеров, сочетает свежесть и нейтральность. Оливково-зеленый: теплый и уютный оттенок, который идеально подойдет как для деревенского, так и для минималистичного стиля.

Зеленый легко комбинировать с натуральным деревом, металлическими элементами и теплой подсветкой, что делает его идеальным решением для уютной и стильной кухни.

Как внедрить трендовые цвета в кухонный интерьер

Краска для стен: перекрасьте стены в сдержанный серо-зеленый или оливковый оттенок.

перекрасьте стены в сдержанный серо-зеленый или оливковый оттенок. Кухонные шкафы: замените белые фасады на глубокий зеленый или сине-зеленый.

замените белые фасады на глубокий зеленый или сине-зеленый. Декор и текстиль: добавьте зеленую посуду, фартуки, шторы и растения.

добавьте зеленую посуду, фартуки, шторы и растения. Техника и мебель: если не готовы к радикальным переменам, выберите зеленые стулья, аксессуары или бытовую технику.

Совет: если сомневаетесь, начните с небольших элементов — например, смените дверцы шкафов или покрасьте одну акцентную стену.

Вывод

Белые кухни уходят в прошлое, а на смену им приходит зеленая элегантность. Новый тренд делает пространство более уютным, стильным и современным, наполняя его натуральными оттенками и свежестью.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности .



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