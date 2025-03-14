Долой стерильность: почему белый цвет больше не в моде и что его заменит

Долой белые стены, шкафы и кухни! В 2025 году главный интерьерный тренд — это оттенки зеленого, которые сделают пространство современным, свежим и элегантным. Если вы хотите обновить кухню и добавить ей уникальности, пришло время пересмотреть классические представления о дизайне.
Белый долгое время считался универсальным решением для интерьеров благодаря своей нейтральности. Однако дизайнеры и домовладельцы начали отходить от стерильного минимализма по нескольким причинам:
В результате на смену белому приходят более выразительные цвета, которые добавляют характер и уют.
Согласно прогнозам дизайнеров интерьера, зеленый станет главным трендом для кухонных пространств. Он символизирует природу, гармонию и баланс, а также помогает создать расслабляющую атмосферу.
Зеленый легко комбинировать с натуральным деревом, металлическими элементами и теплой подсветкой, что делает его идеальным решением для уютной и стильной кухни.
Совет: если сомневаетесь, начните с небольших элементов — например, смените дверцы шкафов или покрасьте одну акцентную стену.
Белые кухни уходят в прошлое, а на смену им приходит зеленая элегантность. Новый тренд делает пространство более уютным, стильным и современным, наполняя его натуральными оттенками и свежестью.
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